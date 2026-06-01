María Corina Machado regresa a Oslo y afirma que su misión por la libertad de Venezuela está casi terminada

La líder opositora venezolana María Corina Machado regresó este lunes 1 de julio a Oslo, Noruega, para participar en el Foro de la Libertad, donde aseguró que la misión que inició en esa ciudad hace cinco meses está “casi completada”.

“Cuando salí de Venezuela lo hice con una misión que comenzó en esta ciudad. Hoy vuelvo con esa misión casi completada”, escribió Machado en un mensaje publicado en la red social X al llegar a la capital noruega.

La dirigente participará este martes en el Foro de la Libertad de Oslo, un encuentro que reúne a activistas, defensores de derechos humanos y líderes de distintas partes del mundo para debatir sobre democracia y libertades fundamentales.

Durante su visita, Machado también sostendrá reuniones con integrantes de la comunidad internacional y con venezolanos residentes en Noruega.

Según informó su partido, Vente Venezuela, aprovechará el foro para exponer los esfuerzos de la oposición venezolana en su lucha por la libertad y la recuperación democrática del país.

La dirigente destacó que este regreso tiene un significado especial tanto en el plano personal como político, al considerar que representa el cierre de una etapa y la proximidad de un nuevo momento para Venezuela.

Machado aprovechó la ocasión para enviar un mensaje a los millones de venezolanos que han emigrado en los últimos años. “Pronto nos reencontraremos TODOS en casa”, escribió.

La visita también estuvo marcada por la intervención de su hija, Ana Corina Sosa, quien participó este lunes en el foro y relató las dificultades enfrentadas por su madre y el movimiento opositor durante los últimos años.

Sosa denunció la represión ejercida por el chavismo y afirmó que el objetivo del autoritarismo ha sido “quebrar a las personas” y sembrar el miedo entre quienes defienden cambios políticos en Venezuela.

No obstante, sostuvo que la libertad es posible y expresó su esperanza de que las familias venezolanas dispersas por el mundo puedan regresar algún día a su país.

Machado llegó por primera vez a Oslo en diciembre pasado tras abandonar Venezuela luego de permanecer durante meses en la clandestinidad.

Aunque fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz de 2025, no pudo asistir personalmente a la ceremonia de entrega, por lo que el reconocimiento fue recibido en su nombre por su hija.

Desde entonces inició una gira internacional centrada en la promoción de la democracia y la libertad en Venezuela, que incluyó visitas a varias capitales y encuentros con líderes políticos de distintos países.

Su regreso a Oslo se produce en medio de un nuevo capítulo de su actividad internacional, mientras mantiene su llamado a la comunidad internacional para respaldar la transición democrática y el retorno de millones de venezolanos que han abandonado el país durante los últimos años.