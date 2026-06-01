Comienza la ruta hacia la corona: así fue el primer encuentro de las candidatas de Miss Universo Panamá 2026

<b>La carrera por la corona de <a href="/tag/-/meta/miss-universo-panama">Miss Universe Panamá 2026</a> ya comenzó.</b> La <b><a href="/tag/-/meta/senorita-panama">Organización Señorita Panamá, S.A</a></b>. dio inicio oficial al certamen con el primer encuentro de las 28 candidatas que competirán por representar al país en el escenario internacional.La actividad se llevó a cabo durante el 'Kick Off Weekend', una jornada de tres días realizada en el Megapolis Hotel Panamá, donde las aspirantes comenzaron su proceso de preparación integral y tuvieron la oportunidad de conocerse por primera vez.Como parte de la agenda, las participantes asistieron al taller<b> 'Más allá de la corona: quién eres cuando nadie te ve'</b>, impartido por la psicóloga clínica Teresa Rodríguez. La dinámica estuvo enfocada en fortalecer la autoestima, la identidad personal, la empatía y la convivencia entre las concursantes.