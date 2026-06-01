Comienza la ruta hacia la corona: así fue el primer encuentro de las candidatas de Miss Universo Panamá 2026

La carrera por la corona de Miss Universe Panamá 2026 ya comenzó. La Organización Señorita Panamá, S.A. dio inicio oficial al certamen con el primer encuentro de las 28 candidatas que competirán por representar al país en el escenario internacional.

La actividad se llevó a cabo durante el “Kick Off Weekend”, una jornada de tres días realizada en el Megapolis Hotel Panamá, donde las aspirantes comenzaron su proceso de preparación integral y tuvieron la oportunidad de conocerse por primera vez.

Como parte de la agenda, las participantes asistieron al taller “Más allá de la corona: quién eres cuando nadie te ve”, impartido por la psicóloga clínica Teresa Rodríguez. La dinámica estuvo enfocada en fortalecer la autoestima, la identidad personal, la empatía y la convivencia entre las concursantes.