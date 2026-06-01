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Comienza la ruta hacia la corona: así fue el primer encuentro de las candidatas de Miss Universo Panamá 2026

Las 28 aspirantes a Miss Universe Panamá 2026 ya iniciaron su preparación.
Las 28 aspirantes a Miss Universe Panamá 2026 ya iniciaron su preparación. Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 01/06/2026 16:00
La Organización Señorita Panamá reunió por primera vez a las 28 candidatas del certamen nacional.

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La carrera por la corona de Miss Universe Panamá 2026 ya comenzó. La Organización Señorita Panamá, S.A. dio inicio oficial al certamen con el primer encuentro de las 28 candidatas que competirán por representar al país en el escenario internacional.

La actividad se llevó a cabo durante el “Kick Off Weekend”, una jornada de tres días realizada en el Megapolis Hotel Panamá, donde las aspirantes comenzaron su proceso de preparación integral y tuvieron la oportunidad de conocerse por primera vez.

Como parte de la agenda, las participantes asistieron al taller “Más allá de la corona: quién eres cuando nadie te ve”, impartido por la psicóloga clínica Teresa Rodríguez. La dinámica estuvo enfocada en fortalecer la autoestima, la identidad personal, la empatía y la convivencia entre las concursantes.

Miss Universo Panamá 2026 reúne por primera vez a sus 28 aspirantes.
Miss Universo Panamá 2026 reúne por primera vez a sus 28 aspirantes. Cedida

Producto de esta experiencia, las candidatas elaboraron el primer “Acuerdo Emocional Miss Universe Panamá 2026”, una iniciativa destinada a promover un ambiente de respeto, compañerismo y crecimiento personal durante el desarrollo del concurso.

Las aspirantes también dieron sus primeros pasos en pasarela bajo la dirección de la instructora Rita Silvestre e iniciaron la producción de imagen del certamen con su primera sesión fotográfica oficial, realizada por el fotógrafo Douglas Díaz. Además, grabaron material promocional y compartieron con el equipo de maquilladores y estilistas que las acompañará durante la competencia.

La organización informó que este encuentro marca el inicio de un programa de formación que incluirá capacitaciones en oratoria, protocolo, liderazgo, cultura general e imagen personal, entre otras áreas clave para la preparación de la futura representante de Panamá.

Las 28 candidatas continuarán su proceso de preparación en las próximas semanas antes de su presentación oficial ante el público.

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