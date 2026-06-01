Mides desembolsa $54 millones en ayudas sociales para más de 185 mil beneficiarios

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) informó que este lunes 1 de junio comenzó el segundo pago de 2026 de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada (PTMC), beneficiando a 185 mil 791 personas en todo el país mediante una inversión de 54 millones de dólares.

Los desembolsos corresponden a los programas 120 a los 65, Red de Oportunidades, Ángel Guardián y Bono Alimenticio Nutricional, iniciativas que forman parte de la red de protección social del Estado y que en conjunto representan una inversión anual cercana a los 220 millones de dólares.

Según el Mides, para este segundo pago del año se incorporaron 3 mil 175 nuevos beneficiarios, mientras que 4 mil 139 personas fueron excluidas luego de los procesos de actualización y verificación de datos. Del total de beneficiarios, el 69 % corresponde a mujeres y el 30,9 % a hombres.

La entidad detalló que los pagos mediante la Tarjeta Clave Social se realizarán entre el 1 y el 12 de junio. En tanto, las jornadas de pago en áreas de difícil acceso están programadas del 15 al 19 de junio.

Como parte del seguimiento a estos programas, la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, realizará una gira de supervisión por San Miguelito, Panamá Norte, la ciudad de Panamá, Veraguas y Los Santos, donde verificará el desarrollo de los pagos y las jornadas de atención a los beneficiarios.