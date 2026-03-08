Mides inicia pagos de 120 a los 65 y otros programas: quiénes cobran primero en marzo

El Ministerio de Desarrollo Social de Panamá (Mides) iniciará este lunes 9 de marzo el desembolso correspondiente al primer pago del año para los beneficiarios de varios programas de asistencia social, entre ellos 120 a los 65, Red de Oportunidades, Ángel Guardián y el Servicio Nacional de Alimentación y Nutrición (Senapan).

De acuerdo con el calendario oficial de pagos, los primeros en recibir el beneficio serán los usuarios que cobran a través de la tarjeta Clave Social, quienes podrán retirar sus fondos del 9 al 20 de marzo en los comercios y cajeros habilitados.

Posteriormente, el Mides realizará los desembolsos en áreas de difícil acceso, mediante operativos de pago programados del 23 al 27 de marzo, dirigidos a los beneficiarios que no utilizan el sistema bancarizado.