  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional
PANAMÁ

Mides inicia pagos de 120 a los 65 y otros programas: quiénes cobran primero en marzo

El Mides confirmó el inicio del primer pago del año para beneficiarios de distintos programas de asistencia social.
El Mides confirmó el inicio del primer pago del año para beneficiarios de distintos programas de asistencia social. Mides
Por
Emiliana Tuñón
  • 08/03/2026 11:45
El Mides iniciará este lunes 9 de marzo el pago de programas sociales como 120 a los 65, Red de Oportunidades y Ángel Guardián.

El Ministerio de Desarrollo Social de Panamá (Mides) iniciará este lunes 9 de marzo el desembolso correspondiente al primer pago del año para los beneficiarios de varios programas de asistencia social, entre ellos 120 a los 65, Red de Oportunidades, Ángel Guardián y el Servicio Nacional de Alimentación y Nutrición (Senapan).

De acuerdo con el calendario oficial de pagos, los primeros en recibir el beneficio serán los usuarios que cobran a través de la tarjeta Clave Social, quienes podrán retirar sus fondos del 9 al 20 de marzo en los comercios y cajeros habilitados.

Posteriormente, el Mides realizará los desembolsos en áreas de difícil acceso, mediante operativos de pago programados del 23 al 27 de marzo, dirigidos a los beneficiarios que no utilizan el sistema bancarizado.

Conozca las fechas de los próximos pagos del Mides en junio, septiembre y noviembre

El Mides dio a conocer el calendario oficial de pagos correspondientes al segundo, tercer y cuarto desembolso de los programas de Transferencia Monetaria Condicionada para 2026.

Según la entidad, el segundo pago se realizará del 1 al 12 de junio para quienes reciben el beneficio mediante Tarjeta Clave Social, mientras que en áreas de difícil acceso se efectuará del 15 al 19 de junio.

El tercer desembolso está programado del 7 al 18 de septiembre, y del 21 al 25 de septiembre en zonas de difícil acceso.

En tanto, el cuarto pago se realizará del 16 al 27 de noviembre, mientras que en las comunidades de difícil acceso se desarrollará del 30 de noviembre al 4 de diciembre.

VIDEOS
Lo Nuevo