Mides inicia pagos de 120 a los 65 y otros programas: quiénes cobran primero en marzo

El Mides dio a conocer el calendario oficial de pagos correspondientes al <b>segundo, tercer y cuarto desembolso de los programas de Transferencia Monetaria Condicionada para 2026</b>.Según la entidad, el <b>segundo pago</b> se realizará del <b>1 al 12 de junio</b> para quienes reciben el beneficio mediante Tarjeta Clave Social, mientras que en <b>áreas de difícil acceso</b> se efectuará del <b>15 al 19 de junio</b>.El <b>tercer desembolso</b> está programado del <b>7 al 18 de septiembre</b>, y del <b>21 al 25 de septiembre</b> en zonas de difícil acceso.En tanto, el <b>cuarto pago</b> se realizará del <b>16 al 27 de noviembre</b>, mientras que en las comunidades de difícil acceso se desarrollará del <b>30 de noviembre al 4 de diciembre</b>.