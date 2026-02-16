Mides anuncia primer pago 2026: conozca las fechas

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) se prepara para iniciar el primer desembolso de los programas de Transferencia Monetaria Condicionada correspondiente al año 2026.

El cronograma contempla a los beneficiarios de los programas Red de Oportunidades, Ángel Guardián, 120 a los 65 y el Servicio Nacional de Alimentación y Nutrición (Senapan), cuyos pagos se realizarán durante el mes de marzo.

De acuerdo con el calendario oficial, los beneficiarios que cobran a través de la Tarjeta Clave Social recibirán sus pagos del 9 al 20 de marzo. En tanto, para las áreas de difícil acceso, las jornadas se desarrollarán del 23 al 27 de marzo.

La entidad informó que el calendario de desembolsos se extenderá hasta diciembre, con el objetivo de garantizar una entrega ordenada, segura y oportuna de los beneficios a nivel nacional.