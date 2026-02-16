  1. Inicio
Mides anuncia primer pago 2026: conozca las fechas

Emiliana Tuñón
  • 16/02/2026 14:02
El cuarto desembolso será para los beneficiarios que cobran por Tarjeta Clave Social.

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) se prepara para iniciar el primer desembolso de los programas de Transferencia Monetaria Condicionada correspondiente al año 2026.

El cronograma contempla a los beneficiarios de los programas Red de Oportunidades, Ángel Guardián, 120 a los 65 y el Servicio Nacional de Alimentación y Nutrición (Senapan), cuyos pagos se realizarán durante el mes de marzo.

De acuerdo con el calendario oficial, los beneficiarios que cobran a través de la Tarjeta Clave Social recibirán sus pagos del 9 al 20 de marzo. En tanto, para las áreas de difícil acceso, las jornadas se desarrollarán del 23 al 27 de marzo.

La entidad informó que el calendario de desembolsos se extenderá hasta diciembre, con el objetivo de garantizar una entrega ordenada, segura y oportuna de los beneficios a nivel nacional.

Pagos del Mides 2026 continúan en junio, septiembre y noviembre

El Mides informó el calendario correspondiente al segundo, tercer y cuarto pago de los programas de Transferencia Monetaria Condicionada para el año 2026.

De acuerdo con la entidad, el segundo desembolso se realizará a través de la Tarjeta Clave Social del 1 al 12 de junio, mientras que en las áreas de difícil acceso se efectuará del 15 al 19 de junio.

En cuanto al tercer pago, este se llevará a cabo del 7 al 18 de septiembre mediante Tarjeta Clave Social y del 21 al 25 de septiembre en las áreas de difícil acceso.

Finalmente, el cuarto desembolso será del 16 al 27 de noviembre para los beneficiarios que cobran por Tarjeta Clave Social, mientras que en las áreas de difícil acceso se desarrollará del 30 de noviembre al 4 de diciembre.

El Mides reiteró que el cronograma busca garantizar una distribución ordenada y oportuna de los beneficios a nivel nacional.

