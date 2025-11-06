Mides realizará pagos de 120 a los 65 y otros programas sociales desde el 17 de noviembre

El <b><a href="/tag/-/meta/mides-ministerio-de-desarrollo-social">Ministerio de Desarrollo Social (Mides)</a></b> informó que los pagos de los <b>programas de transferencias monetarias condicionadas</b> <b>120 a los 65</b>, <b>Red de Oportunidades</b>, <b>Senapan</b> y <b>Ángel Guardián, </b> se realizarán en las próximas semanas, según el calendario oficial de la institución.De acuerdo con el Mides, los <b>pagos a través del sistema ACH</b> iniciarán <b>el lunes 17 de noviembre</b>, permitiendo que los beneficiarios que reciben sus aportes mediante la <b>tarjeta Clave Social</b> puedan hacer efectivos sus cobros entre el <b>17 y el 28 de noviembre</b>.Por su parte, los <b>beneficiarios que residen en áreas de difícil acceso</b> recibirán sus pagos entre el <b>lunes 1 y el viernes 5 de diciembre</b>, en jornadas coordinadas por el personal del ministerio en todo el país.