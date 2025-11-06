Mides realizará pagos de 120 a los 65 y otros programas sociales desde el 17 de noviembre

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) informó que los pagos de los programas de transferencias monetarias condicionadas 120 a los 65, Red de Oportunidades, Senapan y Ángel Guardián, se realizarán en las próximas semanas, según el calendario oficial de la institución.

De acuerdo con el Mides, los pagos a través del sistema ACH iniciarán el lunes 17 de noviembre, permitiendo que los beneficiarios que reciben sus aportes mediante la tarjeta Clave Social puedan hacer efectivos sus cobros entre el 17 y el 28 de noviembre.

Por su parte, los beneficiarios que residen en áreas de difícil acceso recibirán sus pagos entre el lunes 1 y el viernes 5 de diciembre, en jornadas coordinadas por el personal del ministerio en todo el país.