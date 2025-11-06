  1. Inicio
Información útil

Mides realizará pagos de 120 a los 65 y otros programas sociales desde el 17 de noviembre

El Mides realizará el último pago de los programas 120 a los 65, Red de Oportunidades, SENAPAN y Ángel Guardián,
Por
Emiliana Tuñón
  • 06/11/2025 12:05
El Mides realizará la próxima semana los pagos de sus principales programas sociales, beneficiando a miles de panameños en todo el país.

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) informó que los pagos de los programas de transferencias monetarias condicionadas 120 a los 65, Red de Oportunidades, Senapan y Ángel Guardián, se realizarán en las próximas semanas, según el calendario oficial de la institución.

De acuerdo con el Mides, los pagos a través del sistema ACH iniciarán el lunes 17 de noviembre, permitiendo que los beneficiarios que reciben sus aportes mediante la tarjeta Clave Social puedan hacer efectivos sus cobros entre el 17 y el 28 de noviembre.

Por su parte, los beneficiarios que residen en áreas de difícil acceso recibirán sus pagos entre el lunes 1 y el viernes 5 de diciembre, en jornadas coordinadas por el personal del ministerio en todo el país.

Comisión de Presupuesto aprueba más de $27 millones para pagos de programas sociales del Mides

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó cuatro traslados de partida solicitados por el Mides, con el fin de garantizar el cuarto pago del año de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada, entre ellos 120 a los 65, Red de Oportunidades, el Bono Alimenticio de Senapan y Ángel Guardián.

El monto aprobado asciende a $27,807,518.55, fondos necesarios para cubrir los compromisos de estos cuatro programas de ayuda social que benefician a miles de panameños en todo el país.

De acuerdo con el Mides, esta cifra permitirá atender a 186,796 beneficiarios a nivel nacional, incluyendo a las personas que reciben sus aportes mediante tarjeta Clave Social y aquellas que residen en zonas de difícil acceso.

