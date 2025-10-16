Programa 120 a los 65: conoce la fecha del último pago según el calendario oficial

El <b><a href="/tag/-/meta/mides-ministerio-de-desarrollo-social">Ministerio de Desarrollo Social (MIDES)</a></b> dio a conocer a través del calendario oficial del último desembolso de los programas de transferencias monetarias condicionadas, que se llevará a cabo durante los últimos meses del año 2025.De acuerdo con la entidad, los beneficiarios que reciben sus pagos mediante la tarjeta clave social podrán hacerlo del <b>lunes 17 al viernes 28 de noviembre.</b> En tanto, aquellos que residen en áreas de difícil acceso recibirán sus pagos del lunes<b> 1 al viernes 5 de diciembre.</b>