Programa 120 a los 65: conoce la fecha del último pago según el calendario oficial

De acuerdo con la entidad, los beneficiarios que reciben sus pagos mediante la tarjeta clave social podrán hacerlo del lunes 17 al viernes 28 de noviembre. En tanto, aquellos que residen en áreas de difícil acceso recibirán sus pagos del lunes 1 al viernes 5 de diciembre.

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) dio a conocer a través del calendario oficial del último desembolso de los programas de transferencias monetarias condicionadas, que se llevará a cabo durante los últimos meses del año 2025.

Detalles de los programas sociales del MIDES

Los programas de transferencias monetarias condicionadas que el MIDES pagará en este periodo corresponden a 120 a los 65, Red de Oportunidades, SENAPAN y Ángel Guardián.

Estos programas forman parte de la política social del Gobierno Nacional orientada a reducir la pobreza, promover la inclusión y garantizar la protección de los sectores más vulnerables del país:

-120 a los 65: Otorga un apoyo económico de B/.120.00 a los adultos mayores de 65 años que no cuentan con jubilación ni pensión, con el fin de mejorar su calidad de vida y asegurarles un ingreso básico.

-Red de Oportunidades: Está dirigida a familias en condiciones de pobreza y pobreza extrema, y condiciona la entrega del beneficio al cumplimiento de corresponsabilidades en salud y educación, como la asistencia escolar y controles médicos.

-SENAPAN: Programa administrado por el Secretariado Nacional para el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional, enfocado en garantizar el acceso a alimentos y mejorar la nutrición de familias en riesgo de inseguridad alimentaria.

-Ángel Guardián: Brinda asistencia económica a personas con discapacidad severa que se encuentran en situación de vulnerabilidad o dependencia, promoviendo su atención y cuidado integral.