Presidente Mulino condena derribo del monumento a la comunidad china

La infraestructura fue construida en el 2004 para representar la presencia de la comunidad china en el país
Lourdes García Armuelles
  • 28/12/2025 08:00
El mandatario, calificando el acto como “imperdonable” y “una muestra de irracionalidad”

El presidente de la República, José Raúl Mulino, expresó su enérgico rechazo al derrumbe del monumento dedicado a la Comunidad China, ubicado en las inmediaciones del Puente de las Américas, hecho que atribuyó a una acción de la alcaldía de Arraiján.

“No hay justificación alguna para la barbaridad cometida por la alcaldesa de Arraiján al derrumbar el monumento a la Comunidad China construido en el Puente de las Américas”, afirmó el mandatario, calificando el acto como “imperdonable” y “una muestra de irracionalidad”.

Mulino subrayó la importancia histórica y social de la comunidad china en Panamá, destacando que “es una comunidad tradicional en nuestro país, con generaciones establecidas, y merece todo nuestro respeto”.

El presidente hizo un llamado a las autoridades competentes para que se inicie una investigación inmediata que esclarezca los hechos y determine responsabilidades. “Se debería iniciar una investigación de inmediato”, puntualizó.

El monumento, símbolo de la hermandad entre Panamá y la comunidad china, había sido erigido como reconocimiento a su aporte cultural, económico y social al país.

