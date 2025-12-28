Cancillería apoyará reubicación del monumento de la comunidad china

<b> El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá</b> expresó su preocupación por el derribo del monumento dedicado a la comunidad chino-panameña en el área del Puente de las Américas, y reafirmó su compromiso con la preservación del legado histórico y cultural de esta comunidad.<b>En un comunicado oficial, la Cancillería lamentó que una acción administrativa haya generado sentimientos de agravio e incomprensión hacia una comunidad que ha sido parte esencial del desarrollo nacional durante más de 170 años.</b> Subrayó que, más allá de consideraciones técnicas, el Estado debe actuar con sensibilidad histórica, diálogo y respeto hacia los símbolos que representan la memoria colectiva.En ese sentido, la Cancillería manifestó su plena disposición a acompañar y promover, en coordinación con las autoridades competentes y la comunidad chino-panameña, la identificación de un nuevo espacio digno donde pueda ser honrado y preservado el legado de las generaciones de ascendencia china que han contribuido al Panamá actual.<i><b>'La República de Panamá no puede darse el lujo de herir a ninguna de sus comunidades ni enviar señales equivocadas que puedan interpretarse como exclusión cultural'</b></i>, señala el comunicado, reafirmando el compromiso del país con la diversidad, la convivencia pacífica y el respeto a todas las comunidades que conforman su identidad multicultural.