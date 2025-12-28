Cancillería apoyará reubicación del monumento de la comunidad china

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá expresó su preocupación por el derribo del monumento dedicado a la comunidad chino-panameña en el área del Puente de las Américas, y reafirmó su compromiso con la preservación del legado histórico y cultural de esta comunidad.

En un comunicado oficial, la Cancillería lamentó que una acción administrativa haya generado sentimientos de agravio e incomprensión hacia una comunidad que ha sido parte esencial del desarrollo nacional durante más de 170 años.

Subrayó que, más allá de consideraciones técnicas, el Estado debe actuar con sensibilidad histórica, diálogo y respeto hacia los símbolos que representan la memoria colectiva.

En ese sentido, la Cancillería manifestó su plena disposición a acompañar y promover, en coordinación con las autoridades competentes y la comunidad chino-panameña, la identificación de un nuevo espacio digno donde pueda ser honrado y preservado el legado de las generaciones de ascendencia china que han contribuido al Panamá actual.

“La República de Panamá no puede darse el lujo de herir a ninguna de sus comunidades ni enviar señales equivocadas que puedan interpretarse como exclusión cultural”, señala el comunicado, reafirmando el compromiso del país con la diversidad, la convivencia pacífica y el respeto a todas las comunidades que conforman su identidad multicultural.