Reto al alcalde Mizrachi que publique las planillas y como las está pagando

En entrevista con El Polígrafo de La Estrella de Panamá, el representante de Parque Lefevre, Rody Rodríguez, habla de dinámica de presiones en el Consejo Municipal de Panamá y el rol que, asegura, desempeña el alcalde Mayer Mizrachi, al condicionar el voto de los concejales mediante controles de recursos y ataques en redes sociales. Rodríguez señala que las propuestas presentadas por el alcalde en el Concejo se hacen “a última hora” y que existirían excesos en el uso de la figura de “urgencia notoria”, que permite evitar la licitación pública. Defiende no haber respaldado la iniciativa que compromete $25 millones para proyectos en la capital hasta 2028, al considerar que “faltó transparencia”, lo que llevó a que fuera el único edil que no votó a favor. Asegura que hay “miedo” entre los representantes, incluidos los independientes, quienes prefieren guardar silencio para evitar conflictos con la administración alcaldicia.

Recientemente se aprobó un paquete de inversiones por 25 millones de dólares y usted fue el único que no votó a favor. ¿Por qué?

Ese proyecto, como muchos otros que ha impulsado el alcalde, aparece de un día para otro. El lunes se dice que se conversó con varios representantes, pero yo no puedo asistir para conocer el proyecto. Lo correcto habría sido que, en el Consejo Municipal, que es público y se transmite por YouTube, el alcalde o alguien de su equipo explicara las bondades de este proyecto, que suman $25 millones en tres años. Pedí que se aclarara si son fondos de descentralización, si pasaron por la aprobación ciudadana y si se hizo la consulta respectiva. Cuando llegó el momento de la votación, pedí explicar mi voto, pero no se permitió. Muchos proyectos ni siquiera han pasado por las comisiones de Legal o Hacienda, que son las más importantes. ¿Será que el bloque que existe no permite que se tomen acuerdos ajenos a la alcaldía? Eso limita la libertad de los concejales para exponer estos temas.

¿Cuál es su postura respecto a que se haya aprobado bajo la figura de urgencia notoria, siendo un proyecto a tres años?

Eso no es coherente y es justamente lo que le hemos criticado al alcalde. Durante los primeros seis meses y hasta el primer año, hice dos intervenciones citándole este tema. En ese tiempo entendíamos las urgencias notorias. Pero ya llevamos año y medio y siguen habiendo urgencias notorias. O el equipo que planifica no lo hace bien, o se recurre a la urgencia para aprobar proyectos, lo que omite que otra empresa pueda acceder a la licitación. Si lo analizamos bien, parece que cuando alguien entrega tarde su trabajo y se usa la urgencia notoria, se favorece a la empresa que ya estaba involucrada. Y no estamos hablando de dos dólares, sino de varios millones. La urgencia notoria es un arma de doble filo: permite aprobar rápido, pero también se salta un proceso de licitación y apertura que garantizaría mayor transparencia en el uso de esos fondos.

Usted fue el único que se abstuvo. ¿Cuál es su lectura sobre eso?

No quiero hablar por los demás compañeros, pero hay temor al alcalde y a posibles represalias. Yo invito al alcalde a entregar información completa. Cuando da entrevistas, indica que trata igual a todos los representantes. Sí, hay un acuerdo de presupuesto donde los gastos de funcionamiento y de inversión son iguales para todos, pero ¿dónde entra la discrecionalidad cuando omite información? Eso equivale a no ser transparente. Por ejemplo, en la planilla pagada con los fondos IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) de descentralización debería ser igual para todos, y no lo es. Yo lo reto que él, así como dijo que le da lo mismo a todos los representantes, pues puede mostrar los cheques, que muestre los fondos IBI, cómo están repartidas esas planillas y que muestre los fondos sede, que son los fondos de la alcaldía con los que paga a las juntas comunales. En la planilla pagada con fondos municipales de la sede también hay diferencias: algunas juntas comunales reciben mucho y otras muy poco. El alcalde no ha rendido cuentas de 2025 y así pidió aprobar el presupuesto 2026 sin mostrar en qué se gastó este año.

¿Cómo serían esas presiones a los representantes?

Algunos compañeros temen cuestionar por miedo a perder recursos en sus juntas comunales. Nuestro deber también es fiscalizar. Solo por votar en contra del presupuesto municipal fui atacado por más de 20 cuentas en redes sociales. Algunos temen cuestionar para evitar difamación. En Parque Lefevre tenemos el portal de transparencia más completo entre los gobiernos locales. Promuevo el gobierno abierto: allí están los programas de salud, planillas, inversión, todo.

¿Qué peso tiene el miedo de los representantes al momento de votar en el Consejo?

Creo que es uno de los principales factores: temor a represalias, falta de presupuesto, nombramientos o ataques en redes. Cada representante debe tener criterio propio y no condicionar su voto. Si el alcalde presenta los proyectos correctamente, se les va a apoyar.

Dentro del debate sobre transparencia y rendición de cuentas, es evidente que el alcalde Mizrachi cuenta con mayoría en el Consejo Municipal, incluyendo a los independientes. ¿Qué cree que ha pasado con este sector?

Eso es una pregunta que ellos deben responder. Independiente se refiere a la persona, no al partido ni a la libre postulación. Muchas veces se confunden los términos. Incluso hemos tenido diferencias con una compañera del partido solo por apoyar a figuras cuestionadas o investigadas. Debemos dar oportunidad a nuevos representantes, sean independientes o de partidos.

Esta discrecionalidad que hace referencia, se interpretaría como que el alcalde Mizrachi tiene representantes favoritos ¿Lo ve así?

Creo que tiene favoritos, y es evidente. Con Parque Lefevre no está entre ellos. El alcalde parece rodearse solo de quienes lo apoyan, sin considerar que existen pensamientos críticos y constructivos que buscan una ciudad mejor para todos.

¿Entre los representantes independientes también hay favoritos?

No puedo asegurarlo, pero he notado comportamientos de algunos compañeros de libre postulación, incluso pidiendo apoyo o aplausos para ciertos miembros. Debe haber transparencia en todo; afortunadamente, las intervenciones en el Concejo quedan grabadas, para que la ciudadanía compare lo dicho con lo hecho. En todos los grupos hay buenas y malas decisiones; depende de cada quien justificar sus acciones.

Usted tuvo la destitución de un inspector bajo denuncias de presunta coima. ¿Cómo responde a esos señalamientos?

Lamenté que el alcalde destituyera al inspector sin consultarnos. Emstaba nombrado por la alcaldía y desempeñaba funciones en la junta de Parque Lefevre, cumpliendo lo que se le pidió: poner orden en aceras, talleres y demás. Su destitución ocurrió porque empezó a incomodar a algunas empresas, a pesar de su buen actuar. Por una denuncia presunta, se le tachó de coimero, sin respetar la presunción de inocencia. Cuando publiqué algo sobre el tema, lo hice de forma anónima, pero la alcaldía difundió nombres y datos sensibles, lo que constituye una violación a la Ley 81 de protección de datos. La denuncia carece de fundamento, pues los inspectores llevan cámara corporal que graba toda la interacción.

¿Se ha abierto investigación interna?

Sí. Primero hablamos con la directora legal del Municipio, quien indicó que la carpeta debía enviarse al Ministerio Público. Hasta ahora no la hemos encontrado allí. Formalmente no se ha presentado denuncia, pero estamos a la espera de conocer los resultados.