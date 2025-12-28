Reto al alcalde Mizrachi que publique las planillas y como las está pagando

En entrevista con El Polígrafo de La Estrella de Panamá, el representante de Parque Lefevre, Rody Rodríguez, habla de dinámica de presiones en el Consejo Municipal de Panamá y el rol que, asegura, desempeña el alcalde Mayer Mizrachi, al condicionar el voto de los concejales mediante controles de recursos y ataques en redes sociales. Rodríguez señala que las propuestas presentadas por el alcalde en el Concejo se hacen 'a última hora' y que existirían excesos en el uso de la figura de 'urgencia notoria', que permite evitar la licitación pública. Defiende no haber respaldado la iniciativa que compromete $25 millones para proyectos en la capital hasta 2028, al considerar que 'faltó transparencia', lo que llevó a que fuera el único edil que no votó a favor. Asegura que hay 'miedo' entre los representantes, incluidos los independientes, quienes prefieren guardar silencio para evitar conflictos con la administración alcaldicia.