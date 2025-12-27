Tres consorcios compiten por mantenimiento de la Cinta Costera y Amador

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) recibió el pasado 26 de diciembre las propuestas económicas para el servicio de mantenimiento y recuperación de áreas verdes, infraestructura y vialidad de la Cinta Costera, en sus tres etapas, el Mirador del Pacífico y la Calzada de Amador.

Se trata de uno de los contratos de conservación urbana más relevantes de la ciudad de Panamá, tanto por su alcance territorial como por su impacto en la movilidad, el turismo y el uso recreativo de estos espacios públicos.

Al acto concurrieron tres proponentes: el Consorcio CECODSA CCA, el Consorcio C&T Cinta Costera y la empresa Soluciones Empresariales JD, S.A. Las ofertas globales presentadas, que incluyen impuestos, se ubican en un rango que va desde los 23.6 millones hasta los 26.2 millones de dólares, frente a un precio de referencia establecido por la entidad de 26.16 millones de dólares. La adjudicación se realizará por renglón, lo que abre la posibilidad de que más de un proponente resulte favorecido.

En el renglón correspondiente a la Calzada de Amador, que abarca aproximadamente cuatro kilómetros desde la rotonda cercana al Biomuseo hasta la entrada de Isla Flamenco, la propuesta más baja fue presentada por Soluciones Empresariales JD, S.A., con un valor total de 5.07 millones de dólares, impuestos incluidos. Le siguió el Consorcio C&T Cinta Costera, con una oferta de 5.20 millones, mientras que el Consorcio CECODSA CCA presentó la propuesta más alta para este tramo, por un total de 5.70 millones de dólares. Este renglón contempla el mantenimiento de la vialidad, áreas verdes, estacionamientos y mobiliario urbano de uno de los corredores turísticos más visitados del país.

Para el renglón de mayor extensión y complejidad, correspondiente a la Cinta Costera en sus etapas I y II, las diferencias económicas se hacen más evidentes. En este tramo, que comprende cerca de 5.4 kilómetros desde las avenidas Los Mártires y Ascanio Arosemena hasta el empalme con el Corredor Sur y la Vía Israel, el Consorcio C&T Cinta Costera presentó la oferta más baja, con un valor total de 10.23 millones de dólares. El Consorcio CECODSA CCA ofertó 10.37 millones, mientras que Soluciones Empresariales JD, S.A. presentó la propuesta más alta, por 11.53 millones de dólares. Este segmento incluye pasos peatonales elevados, ciclovías, rellenos sobre el mar, parques, canchas, viaductos, iluminación y estructuras de alto tránsito vehicular y peatonal.

En el renglón correspondiente a la Cinta Costera etapa III y el Mirador del Pacífico, que se extiende por unos 5.5 kilómetros desde el Mercado de Mariscos hasta las inmediaciones del Puente de las Américas, el Consorcio C&T Cinta Costera volvió a presentar la propuesta económica más baja, con un monto total de 8.19 millones de dólares. Le siguió el Consorcio CECODSA CCA, con una oferta de 8.50 millones, mientras que Soluciones Empresariales JD, S.A. presentó la más alta, por 9.67 millones de dólares. Este renglón incluye, además de la vialidad, áreas verdes, estacionamientos, ciclovías, parques, el skatepark y el mantenimiento del Mirador del Pacífico.

El pliego de cargos establece que el alcance del contrato no se limita únicamente a los trabajos definidos en los planos iniciales. Durante la ejecución, el MOP podrá ordenar labores adicionales que resulten necesarias para garantizar la conectividad vial, la accesibilidad a servicios básicos y la funcionalidad integral de la red urbana, siempre que se trate de vías continuas, colindantes o perpendiculares a las rutas del proyecto.

El contrato tendrá una vigencia de mil ciento cincuenta y cinco días calendario, equivalentes a aproximadamente tres años y dos meses, contados a partir de la notificación o entrega de la orden de proceder. Su duración se extenderá hasta la fecha de terminación o vencimiento, incluyendo posibles prórrogas, y se considerará vigente hasta su liquidación final, conforme a lo dispuesto en el artículo 106 del Texto Único de la Ley 22 de 2006, ordenada por la Ley 153 de 2020. Una vez concluidos los trabajos, la liquidación deberá realizarse dentro de un plazo máximo de sesenta días calendario.

Mientras avanza el proceso de evaluación técnica, económica y legal, las propuestas presentadas mantendrán una validez de ciento veinte días hábiles. De esta revisión dependerá la adjudicación final de un contrato que será clave para la conservación de algunos de los espacios urbanos más transitados y emblemáticos de la capital panameña.