Entre el discurso del orden: Los cuerpos que resisten y la erosión de la empatía

Desde esta perspectiva, la violencia contra la mujer no es solamente un asunto de seguridad; es, sobre todo, un asunto de democracia. No hay democracia posible donde el discurso oficial promueve la desigualdad, ni derechos humanos cuando el Estado reduce su función de garante a la de un espectador. En efecto, la deslegitimación de los derechos de las mujeres, la sospecha hacia el lenguaje y la nostalgia por un pasado 'ordenado' constituyen un triángulo peligroso, la nostalgia autoritaria que Stanley identifica como 'pasado mítico'. En ese pasado imaginado, la figura del líder sustituye al ciudadano, la autoridad desplaza la deliberación y las mujeres vuelven al silencio del hogar.No se trata únicamente de retórica. Los datos registrados por el Centro de Estadísticas del Ministerio Público de Panamá reportaron hasta septiembre de 2025 una disminución del 29 % en los femicidios respecto de 2024, aunque las tentativas aumentan en 13 %. La violencia, entonces, se desplaza, muta, pero no se extingue. Se encarna en la precariedad económica, en el abandono institucional, en la impunidad judicial y, sobre todo, en un clima cultural que legitima la misoginia desde las esferas decisorias.Ahora bien, conviene detenerse un momento para reflexionar sobre el papel que desempeñan las leyes vigentes dentro de esta tensión constante entre resistir y someter. El marco jurídico panameño presenta un conjunto de normas que, al menos en teoría, buscan contrarrestar la dominación simbólica y estructural contra las mujeres. En la sección 'Leyes' del Ministerio de la Mujer se reúne un compendio significativo de instrumentos legales que, en su conjunto, delinean el horizonte de los derechos de las mujeres en el país.Sin embargo, entre todas, una ley merece especial atención por su alcance estructural y por las implicaciones que ha tenido en la conciencia social del país: la Ley N.º 82 de 24 de octubre de 2013, 'que adopta medidas de prevención, protección y atención integral de la violencia contra las mujeres y reforma el Código Penal para tipificar el delito de femicidio'. Esta norma no solo reconoce la violencia de género como un fenómeno social y político, sino que redefine el concepto de justicia en relación con los cuerpos femeninos. Al tipificar el femicidio como figura penal específica, la ley introduce un lenguaje de reparación y visibiliza el carácter extremo de la violencia que se ejerce por razones de género.De hecho, conviene reconocer que el fascismo contemporáneo no llega con botas, sino con decretos, burlas y presupuestos recortados. Su eficacia radica en erosionar la empatía pública, en trazar un 'ellas' y 'nosotros', en despolitizar la violencia y convertir el sufrimiento en dato estadístico. Frente a ello, las luchas por los derechos de las mujeres no son caprichos ideológicos, representan una respuesta ética ante procesos de deshumanización.