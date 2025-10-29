Viene el pago de 120 a los 65 y programas sociales, Mides ya cuenta con los fondos

Hay fondos. <b>El <a href="/tag/-/meta/mides-ministerio-de-desarrollo-social">Ministerio de Desarrollo Social (Mides)</a></b> ya cuenta con los recursos para hacerle frente al <b>cuarto pago del año</b> correspondiente a los <b>Programas de Transferencia Monetaria Condicionada</b>, como <b>120 a los 65</b>, <b>Red de Oportunidades</b>, el <b>Bono Alimenticio de SENAPAN</b> y <b>Ángel Guardián</b>.Con <b>nueve votos a favor</b>, la <b>Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional </b>aprobó cuatro traslados de partida para proveer al Mides de <b>$27,807,518.55</b>, monto necesario para cubrir los cuatro programas de ayuda social. Con esta cifra, que incluye los pagos de las zonas de difícil acceso y las transferencias con Tarjeta Clave Social, se <b>benefician 186,796 personas</b> a nivel nacional.Estos fondos quedarán distribuidos de la siguiente manera:<b>- Red de Oportunidades:</b> 42,586 beneficiarios – $5,598,604.34<b>- 120 a los 65:</b> 117,141 beneficiarios – $16,648,479.87<b>- Ángel Guardián:</b> 19,781 beneficiarios – $4,518,034.25<b> - SENAPAN (Bono Alimenticio):</b> 7,288 beneficiarios – $1,042,400.09El calendario de pagos para la <b>última partida del año</b> abarca del <b>17 de noviembre al 5 de diciembre, según el cronograma del Mides</b>.