  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional
PANAMÁ

Viene el pago de 120 a los 65 y programas sociales, Mides ya cuenta con los fondos

En total, 22,056 panameños que residen en áreas comarcales y de difícil acceso reciben pago de las Transferencias Monetarias Condicionadas del Mides
En total, 22,056 panameños que residen en áreas comarcales y de difícil acceso reciben pago de las Transferencias Monetarias Condicionadas del Mides Mides
Por
Kathyria Caicedo
  • 29/10/2025 15:07
El Mides ha asegurado los fondos necesarios para el cuarto y último pago del año de sus principales Programas de Transferencia Monetaria, tras contar con el aval de la Comisión de Presupuesto.

Hay fondos. El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) ya cuenta con los recursos para hacerle frente al cuarto pago del año correspondiente a los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada, como 120 a los 65, Red de Oportunidades, el Bono Alimenticio de SENAPAN y Ángel Guardián.

Con nueve votos a favor, la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó cuatro traslados de partida para proveer al Mides de $27,807,518.55, monto necesario para cubrir los cuatro programas de ayuda social. Con esta cifra, que incluye los pagos de las zonas de difícil acceso y las transferencias con Tarjeta Clave Social, se benefician 186,796 personas a nivel nacional.

Estos fondos quedarán distribuidos de la siguiente manera:

- Red de Oportunidades: 42,586 beneficiarios – $5,598,604.34

- 120 a los 65: 117,141 beneficiarios – $16,648,479.87

- Ángel Guardián: 19,781 beneficiarios – $4,518,034.25

- SENAPAN (Bono Alimenticio): 7,288 beneficiarios – $1,042,400.09

El calendario de pagos para la última partida del año abarca del 17 de noviembre al 5 de diciembre, según el cronograma del Mides.

VIDEOS
Lo Nuevo