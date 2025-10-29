Viene el pago de 120 a los 65 y programas sociales, Mides ya cuenta con los fondos

Hay fondos. El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) ya cuenta con los recursos para hacerle frente al cuarto pago del año correspondiente a los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada, como 120 a los 65, Red de Oportunidades, el Bono Alimenticio de SENAPAN y Ángel Guardián.

Con nueve votos a favor, la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó cuatro traslados de partida para proveer al Mides de $27,807,518.55, monto necesario para cubrir los cuatro programas de ayuda social. Con esta cifra, que incluye los pagos de las zonas de difícil acceso y las transferencias con Tarjeta Clave Social, se benefician 186,796 personas a nivel nacional.

Estos fondos quedarán distribuidos de la siguiente manera:

- Red de Oportunidades: 42,586 beneficiarios – $5,598,604.34

- 120 a los 65: 117,141 beneficiarios – $16,648,479.87

- Ángel Guardián: 19,781 beneficiarios – $4,518,034.25

- SENAPAN (Bono Alimenticio): 7,288 beneficiarios – $1,042,400.09

El calendario de pagos para la última partida del año abarca del 17 de noviembre al 5 de diciembre, según el cronograma del Mides.