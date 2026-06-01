Mulino refuerza en Grecia la relación marítima clave para Panamá

El presidente de la República, José Raúl Mulino, participó este lunes 1 de junio en la inauguración de Posidonia 2026, considerada una de las principales ferias marítimas del mundo, en una agenda centrada en fortalecer la relación de Panamá con los armadores griegos, principales usuarios del registro de naves panameño.

La apertura del evento estuvo encabezada por el primer ministro de Grecia, Kyriákos Mitsotákis, quien acompañó a Mulino en la inauguración del pabellón panameño dentro de la exposición, que se celebra del 1 al 5 de junio.

Según la información oficial, el mandatario panameño recorrió diversos estands de empresas vinculadas al sector marítimo y logístico internacional. La feria reúne a más de 2,000 expositores, entre empresas privadas, entidades gubernamentales, astilleros, armadores y proveedores tecnológicos de la industria naviera.

El Gobierno destacó que Grecia mantiene una posición estratégica para Panamá debido a que sus armadores representan una parte significativa de los usuarios de la bandera panameña. El volumen de embarcaciones controladas por empresas griegas moviliza una porción importante del comercio marítimo mundial y constituye una fuente relevante de ingresos para el registro naval panameño.

La visita también incluye reuniones de alto nivel con autoridades griegas. Para este martes están previstas reuniones entre Mulino y el primer ministro Mitsotákis, así como con el presidente de Grecia, Konstantínos Tasoúlas.

Durante la jornada se contempla además la firma de acuerdos de colaboración en materia de turismo y relaciones exteriores entre ambos países.

La agenda presidencial incluye un encuentro con Theodoros Veniamis, empresario del sector naviero que presidió la Unión de Gremios de Navieros de Grecia y que figura entre las voces más influyentes de la industria marítima griega.

Mulino viajó acompañado por una delegación integrada por ministros, autoridades marítimas, representantes del sector turístico y exfuncionarios vinculados al Canal de Panamá, en una misión que el Ejecutivo presenta como parte de sus esfuerzos para fortalecer la confianza de inversionistas y operadores marítimos vinculados al país.