Mulino inaugura Posidonia 2026 en Grecia y fortalece la presencia marítima panameña

El presidente de la República, José Raúl Mulino, llegó este lunes a <b>Grecia para iniciar una agenda oficial enfocada en fortalecer la presencia marítima de Panamá a nivel internacional</b> y promover nuevas oportunidades de inversión para el paísA su llegada al Aeropuerto Internacional Eleftherios Venizelos, en Atenas, el mandatario panameño, acompañado por la primera dama, <a href="/tag/-/meta/maricel-cohen-de-mulino">Maricel Cohen de Mulino</a>, fue recibido con honores oficiales por el ministro de Infraestructura y Transporte de Grecia, <b>Christos Dimas</b>; <b>el embajador de Grecia en Panamá, Efthymios Efthymiades; la embajadora de Panamá en Grecia, Julie Lymberópulos</b>; y el canciller panameño, <a href="/tag/-/meta/javier-martinez-acha">Javier Martínez Acha.</a>Como parte de su primera actividad oficial en territorio griego, Mulino inauguró la Feria Marítima Internacional Posidonia 2026, <b>considerada el evento más importante de la industria marítima mundial</b>.La participación de Panamá en este encuentro internacional busca reforzar la confianza en la bandera panameña, así como promover <b>nuevas oportunidades de inversión y cooperación en sectores estratégicos vinculados al comercio marítimo y la logística.</b>Durante la jornada, el mandatario inauguró el estand de Panamá, acompañado por representantes del <a href="/tag/-/meta/canal-de-panama">Canal de Panamá</a>, <a href="/tag/-/meta/amp-autoridad-maritima-de-panama">la Autoridad Marítima de Panamá (AMP)</a> y el <a href="/tag/-/meta/mici-ministerio-de-comercio-e-industrias">Ministerio de Comercio e Industrias (MICI)</a>. Posteriormente, realizó un recorrido por diversos pabellones de interés para el país.La agenda oficial continuará este martes con reuniones entre Mulino y las principales autoridades griegas, incluyendo al presidente de la República Helénica, Konstantínos Tasoúlas, y al primer ministro, Kyriakos Mitsotakis.Asimismo, se llevarán a cabo encuentros bilaterales entre las delegaciones de ambos países para abordar temas relacionados con la cooperación internacional y las inversiones griegas en Panamá, especialmente en las áreas marítima, logística y comercial.Posidonia 2026 reúne a más de 2 mil expositores provenientes de 138 países, convirtiéndose en uno de los principales espacios de encuentro para armadores, autoridades portuarias, empresas navieras y líderes de la industria marítima global.