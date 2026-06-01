Mulino inaugura Posidonia 2026 en Grecia y fortalece la presencia marítima panameña

El presidente de la República, José Raúl Mulino, llegó este lunes a Grecia para iniciar una agenda oficial enfocada en fortalecer la presencia marítima de Panamá a nivel internacional y promover nuevas oportunidades de inversión para el país

A su llegada al Aeropuerto Internacional Eleftherios Venizelos, en Atenas, el mandatario panameño, acompañado por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, fue recibido con honores oficiales por el ministro de Infraestructura y Transporte de Grecia, Christos Dimas; el embajador de Grecia en Panamá, Efthymios Efthymiades; la embajadora de Panamá en Grecia, Julie Lymberópulos; y el canciller panameño, Javier Martínez Acha.

Como parte de su primera actividad oficial en territorio griego, Mulino inauguró la Feria Marítima Internacional Posidonia 2026, considerada el evento más importante de la industria marítima mundial.

La participación de Panamá en este encuentro internacional busca reforzar la confianza en la bandera panameña, así como promover nuevas oportunidades de inversión y cooperación en sectores estratégicos vinculados al comercio marítimo y la logística.

Durante la jornada, el mandatario inauguró el estand de Panamá, acompañado por representantes del Canal de Panamá, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI). Posteriormente, realizó un recorrido por diversos pabellones de interés para el país.

La agenda oficial continuará este martes con reuniones entre Mulino y las principales autoridades griegas, incluyendo al presidente de la República Helénica, Konstantínos Tasoúlas, y al primer ministro, Kyriakos Mitsotakis.

Asimismo, se llevarán a cabo encuentros bilaterales entre las delegaciones de ambos países para abordar temas relacionados con la cooperación internacional y las inversiones griegas en Panamá, especialmente en las áreas marítima, logística y comercial.

Posidonia 2026 reúne a más de 2 mil expositores provenientes de 138 países, convirtiéndose en uno de los principales espacios de encuentro para armadores, autoridades portuarias, empresas navieras y líderes de la industria marítima global.