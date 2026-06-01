Israel reanuda ataques contra Hezbollah en Beirut tras acusarlo de violar el alto el fuego

El gobierno de Israel ordenó una nueva ofensiva contra posiciones de Hezbollah en el sur de Beirut, luego de acusar al grupo armado libanés de incumplir el acuerdo de alto el fuego y mantener ataques contra territorio israelí.

De acuerdo con información publicada por Infobae, la decisión fue adoptada por el primer ministro Benjamin Netanyahu junto al ministro de Defensa, Israel Katz, quienes instruyeron a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) a ejecutar operaciones militares en Dahye, una zona de la capital libanesa considerada uno de los principales centros de influencia política y militar de Hezbollah.

Las autoridades israelíes justificaron la medida al asegurar que la organización terrorista Hezbollah ha continuado realizando acciones hostiles pese a los compromisos alcanzados para reducir las tensiones en la frontera entre ambos países.

Según Infobae, Estados Unidos había promovido en las últimas semanas esfuerzos diplomáticos para evitar nuevas operaciones militares en Beirut y favorecer una salida negociada al conflicto. Tras conocerse la orden israelí, numerosos habitantes de Dahye comenzaron a abandonar el área por temor a una nueva ola de ataques.

La escalada militar también coincide con un escenario diplomático más amplio que involucra a Estados Unidos e Irán. Teherán ha manifestado que una reducción de las hostilidades en territorio libanés podría contribuir al avance de las conversaciones que mantiene con Washington sobre distintos asuntos regionales.

Medios israelíes señalaron además que Netanyahu sostuvo contactos con funcionarios estadounidenses para exponer la postura de su gobierno respecto a Hezbollah. Entre ellos figura una conversación con el secretario de Estado, Marco Rubio, en la que se abordó la situación de seguridad en la frontera norte de Israel, según dio a conocer Infobae.