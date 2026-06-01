OMS reporta los primeros cinco pacientes curados de ébola en Congo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó este lunes 1 de junio la recuperación de los cinco primeros pacientes afectados por el actual brote de ébola causado por la cepa Bundibugyo en la República Democrática del Congo (RDC), mientras avanza la construcción de un nuevo centro de tratamiento con capacidad para 60 pacientes en la ciudad de Bunia.

El anuncio se produjo tras una reunión entre el director general de la OMS, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, y el presidente de la RDC, Félix Tshisekedi.

“Tengo dos buenas noticias: la curación de los cinco primeros enfermos de Ébola y la construcción de un centro de tratamiento con 60 plazas en Bunia”, declaró Tedros al término del encuentro con Tshisekedi, según informó la Presidencia congoleña en su cuenta de redes sociales.

Durante la reunión, ambas partes analizaron los esfuerzos desplegados para responder al brote y destacaron la experiencia acumulada por el país africano en el combate de esta enfermedad. Las autoridades recordaron que la RDC ha enfrentado 17 epidemias de ébola desde 1976, experiencia que hoy forma parte de la estrategia nacional de respuesta.

En paralelo, Alemania anunció una contribución adicional de 2 millones de euros a la OMS para reforzar las acciones contra la enfermedad.

Según informó la representación alemana ante organismos internacionales en Ginebra, los fondos financiarán medicamentos, equipos de protección personal y suministros médicos destinados a pacientes de la RDC y zonas cercanas, además de apoyar la protección de trabajadores sanitarios que participan en la respuesta al brote.

El respaldo financiero llega en momentos en que las autoridades sanitarias buscan evitar una propagación mayor del virus y fortalecer la capacidad de atención en las áreas afectadas.

La OMS no divulgó en las publicaciones revisadas el número total de casos registrados ni la evolución completa del brote, aunque el anuncio de las primeras recuperaciones representa una señal positiva dentro de una emergencia sanitaria que continúa bajo vigilancia internacional.

En otro informe difundido este lunes, Tedros actualizó la situación del hantavirus y señaló que la OMS mantiene el registro de 13 casos y tres fallecidos. Indicó además que no se han reportado nuevas muertes durante casi un mes y que el riesgo para la población mundial continúa siendo bajo.