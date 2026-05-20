OMS advierte sobre gravedad del brote de ébola en República Democrática del Congo

La preocupación por la magnitud y velocidad del brote de ébola en la República Democrática del Congo continúa aumentando, según alertó el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

De acuerdo con el organismo internacional, hasta el momento se han confirmado 30 casos de la enfermedad en territorio congoleño, mientras que existen más de 500 casos sospechosos y al menos 130 muertes vinculadas al brote.

“Estoy muy preocupado por la escala y la velocidad de la epidemia. Hasta ahora, 30 casos han sido confirmados (....) Más allá de los confirmados casos, hay más de 500 casos sospechosos y 130 casos sospechosos”, expresó Tedros Adhanom al referirse a la expansión del virus y a las dificultades para contenerlo en distintas regiones del país.

Según el medio informativo El Mundo, la OMS detalló que las cifras podrían variar a medida que se intensifiquen las operaciones sanitarias en el terreno, incluyendo el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, el rastreo de contactos y las pruebas de laboratorio.

Mientras tanto, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) suspendieron por 30 días el ingreso al país de personas que hayan visitado recientemente las zonas afectadas por el brote, incluyendo la República Democrática del Congo, Uganda y Sudán del Sur, según informó el medio.

En paralelo, un ciudadano estadounidense que contrajo el virus en territorio congoleño fue trasladado a Alemania para recibir tratamiento especializado. Además, otras seis personas consideradas contactos de alto riesgo viajarán a Europa para cumplir cuarentenas y monitoreo médico.

La OMS recordó que la tasa de mortalidad del ébola ronda el 50%, aunque aclaró que el virus tiene un nivel de contagio menor que enfermedades como el covid-19 o el sarampión.

El brote mantiene en alerta a las autoridades sanitarias internacionales, que continúan reforzando las medidas de prevención y respuesta para evitar una expansión mayor de la enfermedad.