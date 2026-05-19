Contraloría y Tribunal de Cuentas ordenan secuestros a exfuncionarios por $21 millones

De Gracia rechazó las conclusiones de la auditoría y aseguró que la decisión tomada durante su administración se basó en una ley de regularización tributaria aprobada en 2021.'El contribuyente cumplió correctamente con lo que establecía la ley', afirmó.Según explicó, el caso surgió luego de que la DGI presentara una denuncia en octubre de 2024, lo que dio paso a investigaciones del Ministerio Público y posteriormente de la Contraloría.De Gracia insiste en que nunca existió una exoneración irregular, sino un acuerdo de pago extraordinario contemplado dentro de la legislación vigente.'Eso no es correcto', respondió al ser consultado sobre la supuesta lesión patrimonial señalada por la auditoría.El exdirector de la DGI también cuestionó las competencias de la Contraloría para determinar si los procesos tributarios se realizaron correctamente.'La Contraloría no era autoridad competente para determinar si los procesos tributarios se hicieron de manera correcta o incorrecta', sostuvo.Aseguró además que la propia DGI decidió posteriormente anular la resolución vinculada al contribuyente y que actualmente el caso permanece abierto en el Tribunal Administrativo Tributario (TAT).'Es un proceso que todavía se mantiene abierto', dijo.De Gracia defendió la legalidad de las actuaciones realizadas durante su administración y afirmó que todas las decisiones pasaron por revisiones jurídicas internas antes de llegar a su despacho.'No solo el director general toma decisiones. Eso pasa por el departamento jurídico tributario, asesores y revisiones previas', manifestó.También negó poseer bienes de lujo o fortunas millonarias como podría interpretarse tras la difusión de la medida cautelar.'No tengo esa cantidad ni en sueños', expresó.'Pareciera que la nota refleja que tengo aeronaves y naves, y eso no existe. Tengo propiedades declaradas antes de entrar al cargo y un auto', agregó.El exfuncionario afirmó que desde octubre de 2025 conoce sobre las cautelaciones aplicadas a sus cuentas y bienes y aseguró que ha colaborado con las investigaciones.'He presentado peritajes, pruebas, declaraciones y opiniones de expertos', señaló.Aunque evitó acusar directamente motivaciones políticas, admitió que durante su paso por la DGI tomó decisiones que afectaron intereses de distintos sectores.'Tuve que decir muchas veces que no a personas que esperaban que les dijera que sí', afirmó.También describió el impacto personal del proceso.'Es un desgaste económico, moral y familiar', dijo.Estos secuestros de exfuncionarios se suman al del exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, por la suma de $1.3 millones y por la cual mantiene una medida cautelar de casa por cárcel.