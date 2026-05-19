Democracia en viñetas: el proyecto del PNUD que busca llegar a los jóvenes

La representante residente del PNUD en Panamá y directora general interina para América Latina y el Caribe, Bettina Woll de Montenach, explicó que el proyecto surgió a partir de la necesidad de abrir nuevas conversaciones sobre democracia y desarrollo humano con públicos más jóvenes.La iniciativa toma como punto de partida el reciente Informe sobre Democracia y Desarrollo en América Latina y el Caribe elaborado por el organismo internacional.Woll de Montenach señaló que, durante décadas, el PNUD ha trabajado en el análisis de las transformaciones, tensiones y desafíos democráticos de la región mediante informes técnicos y estudios especializados. Sin embargo, reconoció que surgió la inquietud de encontrar nuevas formas de acercar esos debates a otros públicos.'Porque la democracia no se construye únicamente desde las leyes o las instituciones. También se expresa en la manera en que las personas conviven, participan, debaten y se reconocen como parte de una misma sociedad', afirmó.La funcionaria destacó además el papel de la cultura y las industrias creativas como herramientas capaces de traducir temas complejos al lenguaje cotidiano de las personas.En ese contexto, sostuvo que las novelas gráficas permiten abordar no solo los desafíos democráticos, sino también las narrativas de resiliencia, esperanza y participación colectiva.'¿Cómo podemos ir más allá de las cifras? ¿Cómo convertir esos datos en historias de vida y en la relación que cada persona tiene con la democracia y el desarrollo en su comunidad y en su territorio?', planteó.Añadió que la ficción y la narrativa visual pueden ayudar a comprender fenómenos complejos como la desigualdad, la polarización y la desinformación de una manera más cercana y humana.