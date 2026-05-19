Latinex proyecta un 2026 dinámico tras un primer trimestre con récord de $2,000 millones negociados

La Bolsa Latinoamericana de Valores (Latinex) cerró el primer trimestre de 2026 con resultados que confirman la solidez del mercado panameño y su creciente papel como plataforma regional e internacional.

La vicepresidente senior comercial de Latinex, Lerzy Batista, destacó que entre enero y marzo se negociaron más de $2,000 millones, cifra que supera el promedio de los últimos cinco años ($1,477 millones).

“Esto refleja que el año podría ser bastante bueno, siempre que otras variables no entren en juego”, señaló Batista durante un conversatorio con medios. Y añadió que “los resultados también son parte de la llegada de emisores nuevos y la continuidad de programas abiertos que fortalecen la dinámica del mercado”, señaló.

El desempeño del mercado primario fue clave: el 80% de las operaciones correspondieron a nuevas emisiones, tanto de la República de Panamá como del sector corporativo.

El mercado secundario representó el 19% y las recompras apenas un 1%, comportamiento similar al de 2025. “La mayoría ha venido por emisores nuevos y programas abiertos que fortalecen la dinámica del mercado”, explicó Batista.

El valor total de los instrumentos en circulación alcanzó $60,589 millones, de los cuales el 55% corresponde a acciones y el 45% a deuda corporativa y gubernamental.

La vicepresidente senior de Latinex subrayó que la diversidad sectorial —energía, consumo, bienes raíces e industria— es una de las fortalezas del mercado panameño frente a otras plazas regionales, donde predominan los bonos soberanos y la participación bancaria.

En cuanto a la custodia de valores, Latinex superó su récord histórico de 2025 al registrar $46,500 millones bajo custodia. Este crecimiento se apoya en la relación con Euroclear, que permite internacionalizar emisiones bajo ley panameña y atraer mayor apetito de inversionistas extranjeros.

“Hoy contamos con más de 33 participantes internacionales, lo que confirma que Panamá es un hub regional de capitales”, afirmó Batista.

La ejecutiva también resaltó el dinamismo de las emisiones temáticas, con más de 1,000 millones de dólares colocados en bonos verdes, sociales y sostenibles.

Entre ellos se incluye el primer bono azul emitido en Panamá por un banco ecuatoriano, orientado a la preservación de ecosistemas marinos. “La sostenibilidad se ha convertido en un eje transversal de nuestro mercado”, puntualizó.