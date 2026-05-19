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Latinex proyecta un 2026 dinámico tras un primer trimestre con récord de $2,000 millones negociados

Entre enero de 2024 y enero de 2025 el número de países con valores panameños en sus portafolios pasó de 14 a 27.
Entre enero de 2024 y enero de 2025 el número de países con valores panameños en sus portafolios pasó de 14 a 27. Deposit Photo
Por
Lourdes García Armuelles
  • 20/05/2026 00:00
La diversidad sectorial —energía, consumo, bienes raíces e industria— es una de las fortalezas del mercado panameño frente a otras plazas regionales, donde predominan los bonos soberanos y la participación bancaria

La Bolsa Latinoamericana de Valores (Latinex) cerró el primer trimestre de 2026 con resultados que confirman la solidez del mercado panameño y su creciente papel como plataforma regional e internacional.

La vicepresidente senior comercial de Latinex, Lerzy Batista, destacó que entre enero y marzo se negociaron más de $2,000 millones, cifra que supera el promedio de los últimos cinco años ($1,477 millones).

“Esto refleja que el año podría ser bastante bueno, siempre que otras variables no entren en juego”, señaló Batista durante un conversatorio con medios. Y añadió que “los resultados también son parte de la llegada de emisores nuevos y la continuidad de programas abiertos que fortalecen la dinámica del mercado”, señaló.

El desempeño del mercado primario fue clave: el 80% de las operaciones correspondieron a nuevas emisiones, tanto de la República de Panamá como del sector corporativo.

El mercado secundario representó el 19% y las recompras apenas un 1%, comportamiento similar al de 2025. “La mayoría ha venido por emisores nuevos y programas abiertos que fortalecen la dinámica del mercado”, explicó Batista.

El valor total de los instrumentos en circulación alcanzó $60,589 millones, de los cuales el 55% corresponde a acciones y el 45% a deuda corporativa y gubernamental.

La vicepresidente senior de Latinex subrayó que la diversidad sectorial —energía, consumo, bienes raíces e industria— es una de las fortalezas del mercado panameño frente a otras plazas regionales, donde predominan los bonos soberanos y la participación bancaria.

En cuanto a la custodia de valores, Latinex superó su récord histórico de 2025 al registrar $46,500 millones bajo custodia. Este crecimiento se apoya en la relación con Euroclear, que permite internacionalizar emisiones bajo ley panameña y atraer mayor apetito de inversionistas extranjeros.

“Hoy contamos con más de 33 participantes internacionales, lo que confirma que Panamá es un hub regional de capitales”, afirmó Batista.

La ejecutiva también resaltó el dinamismo de las emisiones temáticas, con más de 1,000 millones de dólares colocados en bonos verdes, sociales y sostenibles.

Entre ellos se incluye el primer bono azul emitido en Panamá por un banco ecuatoriano, orientado a la preservación de ecosistemas marinos. “La sostenibilidad se ha convertido en un eje transversal de nuestro mercado”, puntualizó.

Integración

La presidenta ejecutiva de Latinex, Olga Cantillo, por su parte, subrayó el papel estratégico de Panamá en la integración financiera regional e internacional.

“Panamá es hoy el único país de Centroamérica con acceso directo a Euroclear Bank, lo que nos permite que emisiones bajo ley panameña se conviertan en instrumentos internacionales adquiridos en más de 27 países”, explicó.

Cantillo recordó que entre enero de 2024 y enero de 2025 el número de países con valores panameños en sus portafolios pasó de 14 a 27, mientras que las cuentas de inversión vinculadas a emisiones locales se incrementaron de 40 a más de 100.

“Este crecimiento refleja confianza en los valores panameños y en la estabilidad del país”, afirmó.

La presidenta ejecutiva también destacó que la estabilidad macroeconómica y política de Panamá, junto con su capacidad de ofrecer emisiones multimoneda y servicios de custodia internacional, han convertido al país en una plaza atractiva para emisores de la región y de mercados como México, Ecuador y República Dominicana.

“Nuestro mercado no es cerrado, es un mercado abierto que ofrece acceso global. Esa es la ventaja que ven los emisores cuando vienen a Panamá”, enfatizó.

Cantillo añadió que la integración regional sigue siendo un objetivo estratégico, aunque enfrenta retos regulatorios y políticos en países como Guatemala, Honduras y República Dominicana.

“Cada mercado es único y avanza a su ritmo, pero Panamá se ha consolidado como la puerta de entrada para emisores que buscan llegar a inversionistas internacionales sin necesidad de registrarse en múltiples jurisdicciones”, explicó.

La presidenta ejecutiva recordó casos como el de Pladex, que en 2025 pudo realizar una colocación en colones costarricenses desde Panamá, sin necesidad de registrarse en Costa Rica.

“Esto demuestra la flexibilidad de nuestro mercado, que permite emisiones multimoneda y temáticas desde un mismo programa, con alcance regional e internacional”, señaló.

Latinex adelantó que existen 33 programas en trámite para el 2026, con un 15% de emisores internacionales provenientes de países como Ecuador, México y República Dominicana. “Panamá ofrece conectividad y acceso global que otras bolsas de la región no tienen. Eso nos coloca en otra liga”, concluyó Batista.

Lerzy Batista
Vicepresidente senior comercial de Latinex
Los resultados también son parte de la llegada de emisores nuevos y la continuidad de programas abiertos que fortalecen la dinámica del mercado”,
Olga Cantillo
Presidenta ejcutiva de Latinex
Panamá es hoy el único país de Centroamérica con acceso directo a Euroclear Bank, lo que nos permite que emisiones bajo ley panameña se conviertan en instrumentos internacionales adquiridos en más de 27 países”,
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