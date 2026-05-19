Precios del pollo y carne se mantienen estables, según Acodeco

Los monitoreos de precios realizados por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) durante los primeros cuatro meses de 2026 reflejan una tendencia de estabilidad en los principales cortes de pollo y carnes de consumo nacional, con variaciones moderadas en algunos productos.

En el caso de los avícolas, la pechuga de pollo bajó de $3.16 a $3.02 por kilogramo, lo que representa una disminución de -4.33%, mientras que los muslos pasaron de $2.98 a $2.84, con una variación de -4.79%.

El encuentro se mantuvo en un rango de $2.64 a $2.76 y el muslo encuentro entre $2.62 y $2.69.

Las alas continuaron como uno de los cortes más costosos, con precios entre $.4.33 y $4.42 por kilogramo, mientras que el pollo picado osciló entre $2.33 y $2.51, por debajo del precio de control establecido en $2.60. El pescuezo con piel fue el producto con mayor variación, al fluctuar entre $1.09 y $1.95 por kilogramo.

En cuanto a la carne de res, la punta de palomilla mostró un incremento moderado, pasando de $8.53 en enero a $9.05 en abril, mientras que cortes como rincón, costillón, carne molida especial y ropa vieja mantuvieron precios relativamente estables.

En la carne de cerdo, la chuleta se mantuvo en un rango de $5.62 a $5.73 por kilogramo, mientras que el pernil sin piel registró el mayor aumento, alcanzando $8.09 en abril, es decir $0.50 más respecto al precio promedio de enero.

De manera general, los resultados de los monitoreos de Acodeco evidencian que la mayoría de los productos cárnicos mantuvieron estabilidad en sus precios durante el primer cuatrimestre de 2026, sin que se registraran aumentos drásticos en los principales cortes de consumo nacional, lo que refleja un comportamiento moderado del mercado en este periodo.