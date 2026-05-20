Clima en Panamá: Pronóstico para este miércoles 20 de mayo

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que para este martes 20 de mayo se esperan condiciones atmosféricas inestables en gran parte del país.

De acuerdo con el boletín meteorológico No. 1, estas condiciones son propias de la transición entre la temporada seca y la lluviosa, por lo que se prevén lluvias aisladas y episodios nubosos en distintas regiones del territorio nacional.

En la vertiente del Caribe, durante la madrugada y la mañana se esperan cielos de dispersos a nublados, acompañados de lluvias con actividad eléctrica en sectores del norte de Veraguas y áreas costeras e insulares de Bocas del Toro. Para la tarde y noche, se pronostican lluvias ligeras intermitentes en Colón, la comarca Ngäbe Buglé, norte de Veraguas y Bocas del Toro.

Mientras tanto, en el Pacífico se prevén cielos parcialmente nublados durante la madrugada y mañana, con lluvias ligeras en áreas de Darién, el sur de la península de Azuero y Veraguas. Hacia la tarde y noche se esperan aguaceros aislados en Panamá Centro, Norte, Oeste y Este, además de Darién, Tierras Altas de Chiriquí, la comarca Ngäbe Buglé y zonas montañosas de Coclé, Veraguas y Azuero.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 14°C y 27°C, mientras que las máximas podrían alcanzar entre 30°C y 36°C.

El IMHPA también indicó que los índices de radiación UV-B estarán entre altos y muy altos en ambas vertientes durante horas de la mañana y la tarde, por lo que recomendó precaución ante la exposición prolongada al sol.