Clima en Panamá: Pronóstico para este miércoles 20 de mayo

<a href="/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama">El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA)</a> informó que para este martes 20 de mayo se esperan condiciones atmosféricas<b> inestables en gran parte del país</b>.De acuerdo con el boletín meteorológico No. 1, estas condiciones son propias de l<b>a transición entre la temporada seca y la lluviosa</b>, por lo que se prevén lluvias aisladas y episodios nubosos en distintas regiones del territorio nacional.En la vertiente del Caribe, <b>durante la madrugada y la mañana se esperan cielos de dispersos a nublados</b>, acompañados de lluvias con actividad eléctrica <b>en sectores del norte de Veraguas y áreas costeras e insulares de Bocas del Toro</b>. Para la tarde y noche, se pronostican lluvias ligeras intermitentes en Colón, la comarca <b>Ngäbe Buglé, norte de Veraguas y Bocas del Toro.</b>Mientras tanto, en el Pacífico <b>se prevén cielos parcialmente nublados durante la madrugada y mañana</b>, con lluvias ligeras en áreas de <b>Darién</b>, el sur de la península de<b> Azuero y Veraguas</b>. Hacia la tarde y noche se esperan aguaceros aislados en <b>Panamá Centro, Norte, Oeste y Este</b>, además de <b>Darién</b>, Tierras Altas de <b>Chiriquí</b>, la comarca <b>Ngäbe Buglé y zonas montañosas de Coclé, Veraguas y Azuero</b>.Las temperaturas mínimas oscilarán entre los <b>14°C y 27°C</b>, mientras que las máximas podrían alcanzar entre <b>30°C y 36°C</b>.El IMHPA también indicó que los índices de radiación <b>UV-B</b> estarán entre altos y muy altos en ambas vertientes durante horas de la mañana y la tarde, por lo que recomendó precaución ante la exposición prolongada al sol.