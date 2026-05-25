El Congo ya reporta más de 220 muertes sospechosas por el ébola

La Organización Mundial de la Salud alertó este lunes sobre el rápido avance del brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC), donde ya se reportan al menos 220 muertes sospechosas y más de 900 posibles casos de la enfermedad.

Según informó la agencia EFE, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, confirmó las cifras durante una reunión virtual organizada por los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Tedros anunció además que viajará este martes a la RDC para evaluar de cerca la situación sanitaria y coordinar la respuesta internacional ante el brote.

La epidemia afecta principalmente a las provincias de Ituri y Kivu del Norte, zonas del este del país golpeadas por la violencia armada y el desplazamiento de miles de personas, lo que dificulta el acceso médico y las labores de contención, según informó EFE.

La OMS advirtió que la inseguridad en hospitales y la desconfianza de algunas comunidades hacia las autoridades sanitarias han complicado las acciones para controlar la enfermedad.

La agencia tambíen dió a conocer que el brote también ha alcanzado a Uganda, donde las autoridades confirmaron dos nuevos contagios, elevando a siete el número total de casos detectados. Según reportes, los nuevos pacientes son trabajadores de salud de un centro médico privado en Kampala.

El pasado 17 de mayo, la OMS declaró este brote como una “emergencia de salud pública de importancia internacional” y elevó el nivel de riesgo dentro de la RDC de “alto” a “muy alto”.