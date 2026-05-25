El Congo ya reporta más de 220 muertes sospechosas por el ébola

La Organización Mundial de la Salud alertó este lunes sobre el rápido avance del brote de ébola en la<b> República Democrática del Congo (RDC), donde ya se reportan al menos 220 muertes sospechosas</b> <b>y más de 900 posibles casos de la enfermedad.</b>Según informó la agencia EFE, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, confirmó las cifras durante una reunión virtual organizada por los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades.<b>Tedros anunció además que viajará este martes a la RDC para evaluar de cerca la situación sanitaria y coordinar la respuesta internacional ante el brote.</b>La epidemia afecta principalmente a las provincias de Ituri y Kivu del Norte, zonas del este del país golpeadas por la violencia armada y el desplazamiento de miles de personas, lo que dificulta el acceso médico y las labores de contención, según informó EFE.La OMS advirtió que<b> la inseguridad en hospitales y la desconfianza de algunas comunidades hacia las autoridades sanitarias han complicado las acciones para controlar la enfermedad.</b>La agencia tambíen dió a conocer que el brote también ha alcanzado a Uganda, donde las autoridades confirmaron dos nuevos contagios, elevando a siete el número total de casos detectados. <b>Según reportes, los nuevos pacientes son trabajadores de salud de un centro médico privado en Kampala.</b>El pasado 17 de mayo, la OMS declaró este brote como una <b>'emergencia de salud pública de importancia internacional'</b> y elevó el nivel de riesgo dentro de la RDC de<b> 'alto' a 'muy alto'.</b>