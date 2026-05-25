Irán afirma que acuerdo con Estados Unidos ‘no es inminente’ pese a negociaciones

Irán aseguró este lunes que se han logrado avances en las conversaciones con Estados Unidos, aunque advirtió que un acuerdo definitivo “no es inminente”, en medio de las negociaciones impulsadas tras semanas de tensión en Oriente Medio.

Según informó el medio BBC, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baqai, señaló desde Teherán que ambas partes han alcanzado consensos sobre varios puntos clave, pero aclaró que todavía existen diferencias importantes por resolver.

Las declaraciones se dieron luego de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmara que un posible acuerdo podría anunciarse “hoy” o en los próximos días.

Según reportes citados por la BBC, el memorando de entendimiento que se negocia contempla una extensión de 60 días del alto al fuego, la reapertura del estrecho de Ormuz y nuevas conversaciones sobre el programa nuclear iraní.

El presidente estadounidense, Donald Trump, también insinuó durante el fin de semana que las partes estaban cerca de un acuerdo, aunque posteriormente aseguró que pidió a los negociadores no precipitarse.

Las negociaciones se producen después de que, el pasado 28 de febrero, Estados Unidos e Israel lanzaran ataques contra Irán, desencadenando un conflicto regional que provocó el cierre del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el transporte mundial de petróleo y gas.

De acuerdo con la BBC, el pacto aún dejaría pendientes asuntos delicados como el levantamiento de sanciones económicas, la liberación de fondos iraníes congelados y las restricciones al programa nuclear de Teherán.