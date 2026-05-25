Histórico: España irá al Mundial 2026 sin representantes del Real Madrid

La selección española afrontará el Mundial de 2026 con una novedad histórica: por primera vez en la historia de la Copa del Mundo, ningún jugador del Real Madrid figura en la lista definitiva de convocados. La decisión del seleccionador Luis de la Fuente ha generado sorpresa y debate, pues el club blanco ha sido tradicionalmente uno de los pilares de la representación nacional en los grandes torneos. El técnico explicó que su criterio fue estrictamente deportivo y que no se fijó en la procedencia de los futbolistas. “Soy seleccionador y no miro de qué club vienen los jugadores, únicamente valoro si tienen la posibilidad de aportar al equipo”, señaló en rueda de prensa. En la prelista de 55 jugadores sí aparecieron nombres vinculados al Real Madrid, como Dean Huijsen, Fran García y Gonzalo García, pero finalmente ninguno fue incluido en la nómina definitiva.

La ausencia de madridistas contrasta con la fuerte presencia de jugadores del Barcelona, que aporta ocho futbolistas, entre ellos Pedri, Gavi y Lamine Yamal, este último convocado pese a su reciente lesión. También destacan figuras consolidadas como Rodri, del Manchester City, y Nico Williams, del Athletic Club, quienes se perfilan como líderes de una selección que apuesta por la juventud y la regularidad en sus clubes. Históricamente, el Real Madrid ha sido un proveedor constante de talento para la selección. Desde Alfredo Di Stéfano hasta Iker Casillas y Sergio Ramos, pasando por Fernando Hierro y Raúl González, el club ha tenido representantes en prácticamente todas las citas mundialistas. Incluso en la Eurocopa 2021, cuando por lesiones no hubo jugadores blancos en la lista de Luis Enrique, la situación fue considerada excepcional. Ahora, en 2026, la ausencia se repite pero en un escenario aún más relevante: la Copa del Mundo.