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Histórico: España irá al Mundial 2026 sin representantes del Real Madrid

El seleccionador español de fútbol, Luis de la Fuente, durante la rueda de prensa ofrecida para dar a conocer la lista de convocados para el Mundial de 2026.
El seleccionador español de fútbol, Luis de la Fuente, durante la rueda de prensa ofrecida para dar a conocer la lista de convocados para el Mundial de 2026. Javier Lizon / EFE
Por
Lourdes García Armuelles
  • 25/05/2026 10:03
La ausencia de madridistas contrasta con la fuerte presencia de jugadores del Barcelona, que aporta ocho futbolistas

La selección española afrontará el Mundial de 2026 con una novedad histórica: por primera vez en la historia de la Copa del Mundo, ningún jugador del Real Madrid figura en la lista definitiva de convocados.

La decisión del seleccionador Luis de la Fuente ha generado sorpresa y debate, pues el club blanco ha sido tradicionalmente uno de los pilares de la representación nacional en los grandes torneos.

El técnico explicó que su criterio fue estrictamente deportivo y que no se fijó en la procedencia de los futbolistas.

“Soy seleccionador y no miro de qué club vienen los jugadores, únicamente valoro si tienen la posibilidad de aportar al equipo”, señaló en rueda de prensa.

En la prelista de 55 jugadores sí aparecieron nombres vinculados al Real Madrid, como Dean Huijsen, Fran García y Gonzalo García, pero finalmente ninguno fue incluido en la nómina definitiva.

La ausencia de madridistas contrasta con la fuerte presencia de jugadores del Barcelona, que aporta ocho futbolistas, entre ellos Pedri, Gavi y Lamine Yamal, este último convocado pese a su reciente lesión.

También destacan figuras consolidadas como Rodri, del Manchester City, y Nico Williams, del Athletic Club, quienes se perfilan como líderes de una selección que apuesta por la juventud y la regularidad en sus clubes.

Históricamente, el Real Madrid ha sido un proveedor constante de talento para la selección. Desde Alfredo Di Stéfano hasta Iker Casillas y Sergio Ramos, pasando por Fernando Hierro y Raúl González, el club ha tenido representantes en prácticamente todas las citas mundialistas.

Incluso en la Eurocopa 2021, cuando por lesiones no hubo jugadores blancos en la lista de Luis Enrique, la situación fue considerada excepcional. Ahora, en 2026, la ausencia se repite pero en un escenario aún más relevante: la Copa del Mundo.

La convocatoria refleja un cambio generacional y un giro hacia futbolistas que han tenido mayor continuidad en sus equipos.

Analistas deportivos señalan que la decisión puede interpretarse como un síntoma de la transición que vive el Real Madrid, con una plantilla en proceso de renovación y con varios jugadores jóvenes que todavía no han consolidado su lugar en la élite internacional.

Al mismo tiempo, la selección busca cohesión y rendimiento inmediato, priorizando a quienes han mostrado regularidad en la temporada.

El debate no se ha hecho esperar. Entre la afición madridista, algunos consideran que la exclusión es injusta y que al menos un jugador del club merecía estar en la lista.

Otros, en cambio, aceptan que el momento deportivo del equipo no se tradujo en méritos individuales suficientes para la selección.

En cualquier caso, la decisión marca un hito y abre interrogantes sobre la relación entre el club más laureado de España y el combinado nacional.

España debutará en el Grupo H el 15 de junio frente a Cabo Verde, continuará el 21 contra Arabia Saudita y cerrará la fase de grupos el 26 ante Uruguay. Como preparación, disputará un amistoso contra Perú el 8 de junio.

La expectativa es alta y, aunque sin representantes del Real Madrid, la selección confía en que la mezcla de juventud y experiencia le permita competir al máximo nivel en el Mundial.

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