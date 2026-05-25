Histórico: España irá al Mundial 2026 sin representantes del Real Madrid

La convocatoria refleja un cambio generacional y un giro hacia futbolistas que han tenido mayor continuidad en sus equipos. Analistas deportivos señalan que la decisión puede interpretarse como un síntoma de la transición que vive el Real Madrid, con una plantilla en proceso de renovación y con varios jugadores jóvenes que todavía no han consolidado su lugar en la élite internacional. Al mismo tiempo, la selección busca cohesión y rendimiento inmediato, priorizando a quienes han mostrado regularidad en la temporada.El debate no se ha hecho esperar. Entre la afición madridista, algunos consideran que la exclusión es injusta y que al menos un jugador del club merecía estar en la lista. Otros, en cambio, aceptan que el momento deportivo del equipo no se tradujo en méritos individuales suficientes para la selección. En cualquier caso, la decisión marca un hito y abre interrogantes sobre la relación entre el club más laureado de España y el combinado nacional.España debutará en el Grupo H el 15 de junio frente a Cabo Verde, continuará el 21 contra Arabia Saudita y cerrará la fase de grupos el 26 ante Uruguay. Como preparación, disputará un amistoso contra Perú el 8 de junio. La expectativa es alta y, aunque sin representantes del Real Madrid, la selección confía en que la mezcla de juventud y experiencia le permita competir al máximo nivel en el Mundial.