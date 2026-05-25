María Corina y José Raúl Mulino se reúnen en el Palacio de Las Garzas

La líder opositora venezolana María Corina Machado ya se encuentra en el Palacio de Las Garzas para reunirse con el mandatario José Raúl Mulino, en el marco de la gira que realiza en Panamá.

A su llegada, Corina fue recibida por el canciller Javier Martínez-Acha Vásquez.

Se espera que los resultados de la reunión esten enfocados en el fortalecimiento del apoyo y recibimiento que ha hecho el actual gobierno a la oposición venezolana.

Durante la agenda de este lunes, la también ganadora premio de El Nobel de la Paz sostendrá un encuentro con el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Posteriormente, se dirigirá a la Alcaldía de Panamá para encontrarse con el alcalde Mayer Mizrachi.

Machado culminará el día a una visita en la Asamblea Nacional, a las 5:00 de la tarde.