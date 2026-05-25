Caso Zapatero: Fiscalía da luz verde a investigarlo y la UDEF pone el ojo en su casa por la trama Plus Ultra

La investigación sobre el rescate de <b>Plus Ultra</b> vuelve a colocar al expresidente del Gobierno español <b>José Luis Rodríguez Zapatero </b>en el centro de la polémica. La Fiscalía respaldó las diligencias impulsadas por la <b>Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF)</b>, al considerar que <b>existen fundamentos suficientes para avanzar en las pesquisas y descartar que se trate de simples sospechas o especulaciones</b>.De acuerdo con el informe incorporado al sumario, los investigadores sostienen que <b>la oficina del exmandatario habría funcionado como punto operativo de una presunta estructura de tráfico de influencias relacionada con el caso Plus Ultra</b>. Sin embargo, la Policía también advierte que la residencia particular de <b>Zapatero </b>podría haber sido utilizada para coordinar movimientos considerados especialmente delicados dentro de la trama.