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Caso Zapatero: Fiscalía da luz verde a investigarlo y la UDEF pone el ojo en su casa por la trama Plus Ultra

La UDEF sostiene que existen indicios suficientes para profundizar la investigación sobre el papel de José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra
La UDEF sostiene que existen indicios suficientes para profundizar la investigación sobre el papel de José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra AFP
Por
Darine Waked
  • 25/05/2026 11:41
Los investigadores sostienen que existen indicios sólidos sobre una presunta red de influencias ligada al rescate aéreo y movimientos bajo máxima reserva

La investigación sobre el rescate de Plus Ultra vuelve a colocar al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero en el centro de la polémica.

La Fiscalía respaldó las diligencias impulsadas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), al considerar que existen fundamentos suficientes para avanzar en las pesquisas y descartar que se trate de simples sospechas o especulaciones.

De acuerdo con el informe incorporado al sumario, los investigadores sostienen que la oficina del exmandatario habría funcionado como punto operativo de una presunta estructura de tráfico de influencias relacionada con el caso Plus Ultra. Sin embargo, la Policía también advierte que la residencia particular de Zapatero podría haber sido utilizada para coordinar movimientos considerados especialmente delicados dentro de la trama.

La UDEF detecta movimientos y entregas sospechosas

El documento policial describe un supuesto “patrón logístico” en la recepción de envíos dirigidos al domicilio del expresidente. Entre los elementos identificados figuran cajas de vino y otros paquetes que despertaron el interés de los agentes durante el seguimiento de la investigación.

A raíz de estos hallazgos, la UDEF solicitó al juez José Luis Calama autorización para registrar la vivienda de Zapatero. No obstante, el magistrado rechazó esa medida y únicamente autorizó el allanamiento de su oficina.

Durante el operativo en ese despacho, los investigadores encontraron una caja fuerte con joyas y artículos de valor, incluidos relojes, collares, pulseras y pendientes. Según declararon las secretarias del lugar, parte de esos objetos corresponderían a una herencia de Sonsoles Espinosa y otros serían regalos obtenidos durante viajes.

El certificado que podría complicar el rescate de Plus Ultra

Mientras continúan las diligencias, la Policía mantiene la búsqueda de un documento considerado clave para determinar la legalidad del rescate otorgado a Plus Ultra Líneas Aéreas. Se trata del certificado que acreditaría que la aerolínea estaba al día con los pagos a la Seguridad Social al momento de solicitar la ayuda estatal.

Ese requisito era indispensable para aprobar legalmente el rescate financiero. La ausencia de esa documentación podría abrir nuevas líneas de investigación y aumentar la presión judicial sobre los implicados.

La Fiscalía considera que los elementos recopilados hasta ahora describen una presunta organización criminal con posibles delitos de alta gravedad y fuerte impacto económico y social, en uno de los casos más sensibles que enfrenta actualmente la política española.

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