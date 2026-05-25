Caso Zapatero: Fiscalía da luz verde a investigarlo y la UDEF pone el ojo en su casa por la trama Plus Ultra

La investigación sobre el rescate de Plus Ultra vuelve a colocar al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero en el centro de la polémica. La Fiscalía respaldó las diligencias impulsadas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), al considerar que existen fundamentos suficientes para avanzar en las pesquisas y descartar que se trate de simples sospechas o especulaciones. De acuerdo con el informe incorporado al sumario, los investigadores sostienen que la oficina del exmandatario habría funcionado como punto operativo de una presunta estructura de tráfico de influencias relacionada con el caso Plus Ultra. Sin embargo, la Policía también advierte que la residencia particular de Zapatero podría haber sido utilizada para coordinar movimientos considerados especialmente delicados dentro de la trama.

La UDEF detecta movimientos y entregas sospechosas

El documento policial describe un supuesto “patrón logístico” en la recepción de envíos dirigidos al domicilio del expresidente. Entre los elementos identificados figuran cajas de vino y otros paquetes que despertaron el interés de los agentes durante el seguimiento de la investigación. A raíz de estos hallazgos, la UDEF solicitó al juez José Luis Calama autorización para registrar la vivienda de Zapatero. No obstante, el magistrado rechazó esa medida y únicamente autorizó el allanamiento de su oficina. Durante el operativo en ese despacho, los investigadores encontraron una caja fuerte con joyas y artículos de valor, incluidos relojes, collares, pulseras y pendientes. Según declararon las secretarias del lugar, parte de esos objetos corresponderían a una herencia de Sonsoles Espinosa y otros serían regalos obtenidos durante viajes.

El certificado que podría complicar el rescate de Plus Ultra