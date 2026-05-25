‘Magnifica Humanitas’: la encíclica con la que León XIV enfrenta los riesgos de la IA

El papa León XIV publicó este lunes 25 de mayo su encíclica ‘Magnifica Humanitas’ (‘Magnífica Humanidad’, en latín), en la que aborda uno de los temas sociales que más le preocupa: el ascenso de la Inteligencia Artificial (IA) y su posible mal uso, que podría derivar en situaciones como la automatización de armas en tiempos de guerra o la destrucción de puestos de trabajo en favor de programas controlados por la IA. Entre otras medidas, León XIV pidió la regulación gubernamental de las empresas privadas que impulsan el desarrollo de la IA; la protección y recapacitación de los trabajadores cuyos empleos estén amenazados; una educación que ayude a los estudiantes a pensar críticamente sobre esta tecnología; acciones para proteger a los niños de información violenta, hipersexualizada o falsa en línea, frecuentemente generada por inteligencia artificial; y la puesta en marcha de salvaguardas que garanticen que los seres humanos, y no la IA, sigan siendo responsables de todas las decisiones relacionadas con el uso de armas.

La presentación de la encíclica, realizada en la Ciudad del Vaticano, contó con la presencia de uno de los máximos representantes de las empresas de IA en el mundo: el cofundador de Anthropic, Christopher Olah, quien manifestó que “la búsqueda de mayores ganancias no puede justificar decisiones que sacrifiquen sistemáticamente empleos”. No obstante, también afirmó que la tecnología, por sí misma, no debe considerarse una fuerza antagónica para la humanidad.

Por su parte, el papa León XIV expresó su preocupación ante la posibilidad de que profesionales de gran trayectoria sean desplazados por sistemas y máquinas controladas por la IA. “Una sociedad que garantiza empleo solo a una pequeña fracción de la población, pese a tener un alto nivel de desarrollo técnico, corre el riesgo de exponer a muchos a una inactividad forzada. (...) Esto crea una paradoja de progreso material y regresión antropológica que socava las bases de una paz social justa y estable”, afirmó el pontífice.

Asimismo, subrayó que el trabajo no solo es una vía para obtener ingresos, sino también una forma de dignificación del ser humano y un camino hacia la madurez, el desarrollo y la realización personal. El diario estadounidense The New York Times destacó que la encíclica —presentada en un auditorio repleto decardenales, científicos informáticos, periodistas y diplomáticos — se asemeja, en muchos aspectos, a un informe de políticas públicas elaborado por un centro de pensamiento o un legislador, aunque conserva elementos característicos de un texto religioso, como las constantes referencias a la Biblia.

“La literatura psicológica y psiquiátrica ha documentado con creciente insistencia cómo la exposición temprana y sin supervisión a dispositivos digitales y redes sociales puede impactar negativamente el sueño, la capacidad de atención, el control de las emociones y las relaciones, especialmente durante las etapas más vulnerables de la vida, a veces con consecuencias trágicas”, escribió el Papa, preocupado por una generación que tiene acceso a teléfonos inteligentes desde los primeros años de vida.

De acuerdo con el NYT, los especialistas están divididos sobre el impacto que podría tener esta encíclica en líderes de Silicon Valley, como Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI —empresa propietaria de ChatGPT—, o Elon Musk, dueño de la red social X, que cuenta con su propia herramienta de IA llamada Grok.

La directora de un programa sobre tecnología y ética en la Escuela de Teología y Seminario de San Juan, en Minnesota (Estados Unidos), Noreen Herzfeld, dijo al NYT que, aunque no cree que los líderes de Silicon Valley estén dispuestos a escuchar plenamente las palabras del papa León XIV, considera que el documento servirá como referencia para sacerdotes, obispos y seminaristas interesados en abordar el debate sobre la Inteligencia Artificial. Por su lado, el director de ética tecnológica de la Universidad de Santa Clara (California), Brian Patrick Green, comentó al citado diario que “tendrán que tomarlo en serio en cierto sentido”, porque el texto representa, en sí mismo, un imperativo moral para la industria de la IA.

La reacción de la Arquidiócesis