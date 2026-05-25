‘Magnifica Humanitas’: la encíclica con la que León XIV enfrenta los riesgos de la IA

En un comunicado, el arzobispo de Panamá, <b><a href="/tag/-/meta/jose-domingo-ulloa">José Domingo Ulloa</a></b>, señaló que acogió con 'esperanza' la encíclica, ya que en ella el <b>papa León XIV</b> recuerda que 'en medio de los grandes avances tecnológicos, lo más importante sigue siendo la persona humana, su dignidad, su libertad y su capacidad de vivir en fraternidad'.'El Santo Padre ofrece criterios fundamentales para la convivencia humana, afirmando que ninguna tecnología puede sustituir la verdad, la conciencia moral, la solidaridad, la transparencia ni la responsabilidad hacia los más frágiles. Frente a una cultura marcada muchas veces por la manipulación, el control y la deshumanización, el Papa propone construir una civilización del amor basada en la justicia, el diálogo y el bien común', añadió.Ulloa también resaltó que la encíclica interpela a la propia Iglesia, llamándola a vivir con mayor transparencia, responsabilidad y cercanía humana en este tiempo histórico.'‘Magnifica Humanitas’ nos invita a todos —sociedad e Iglesia— a discernir con sabiduría cómo usar la tecnología sin perder aquello que nos hace verdaderamente humanos', concluyó.