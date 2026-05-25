Trump endurece mensaje contra Irán durante homenaje militar: ‘jamás tendrán un arma nuclear’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes 25 de mayo que Irán “nunca tendrá un arma nuclear”, durante su participación en la ceremonia del Día de los Caídos (Memorial Day) celebrada en el Cementerio Nacional de Arlington, en Virginia.

La conmemoración, que honra a los miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses fallecidos en servicio, estuvo marcada este año por el conflicto entre Estados Unidos e Irán y por las negociaciones diplomáticas que buscan poner fin a la guerra iniciada en febrero pasado.

“Estos hombres y mujeres extraordinarios dieron su vida para garantizar que el principal patrocinador de terror en el escenario mundial nunca tenga un arma nuclear. ¡Oh, y NO LO TENDRÁN, NUNCA tendrán un arma nuclear!, declaró Trump durante el acto oficial, acompañado de aplausos de la multitud asistente.

El mandatario estuvo acompañado por el vicepresidente JD Vance, el secretario de Defensa Pete Hegseth y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine.

Las declaraciones se producen mientras Washington y Teherán intensifican conversaciones para alcanzar un acuerdo que permita poner fin al conflicto regional, desencadenado tras una ofensiva militar a gran escala lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero.

Aunque la Casa Blanca ha señalado que un pacto podría concretarse en los próximos días, Irán afirmó este lunes que un acuerdo definitivo “no es inminente”.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baqai, indicó desde Teherán que existen avances y consensos en varios puntos, aunque todavía persisten diferencias importantes entre ambas partes.

Las declaraciones iraníes llegaron luego de que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, asegurara que un posible acuerdo podría anunciarse “hoy” o en los próximos días.

Según reportes divulgados por medios internacionales, el memorando de entendimiento que negocian ambos países incluiría una extensión del alto al fuego por 60 días, la reapertura del estrecho de Ormuz y nuevas conversaciones sobre el programa nuclear iraní.

Sin embargo, el eventual acuerdo ha generado críticas dentro del Partido Republicano, debido a que el tema nuclear quedaría para una fase posterior de negociación.

Además, todavía permanecen pendientes asuntos sensibles como el levantamiento de sanciones económicas, la liberación de fondos iraníes congelados y las futuras restricciones al programa nuclear de Teherán.

El conflicto también ha tenido impacto económico internacional, especialmente por el cierre temporal del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el transporte mundial de petróleo y gas.

Durante la ceremonia de Memorial Day, Trump rindió homenaje a los 13 soldados estadounidenses fallecidos en el conflicto con Irán y reiteró que su administración continuará defendiendo los intereses de seguridad de Estados Unidos.