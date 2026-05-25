Informe final de la auditoría de Cobre Panamá estará listo el 29 de mayo, confirma Navarro

“Ellos son responsables de su auditoría porque siguen estándares muy rigurosos y, cuando lo presenten, nosotros lo vamos a analizar al igual que toda la ciudadanía panameña”, sentenció.

De acuerdo con Navarro, el informe será extenso y requerirá de un gran análisis. Recordó que quienes llevan adelante este trabajo son una empresa totalmente independiente y de prestigio internacional.

“Va a estar listo el viernes, primero Dios, a fin de mes, tal como lo dijimos. Apenas tengamos el informe final lo presentaremos con toda transparencia, como se ha hecho hasta ahora, cumpliendo al pie de la letra con el Acuerdo de Escazú. Este informe será público para que todos lo puedan estudiar”, comentó el titular de Ambiente este lunes.

El informe final de la auditoría de la mina Cobre Panamá estará listo el próximo viernes 29 de mayo de 2026, así lo confirmó el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro.

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, recientemente informó que la auditoría integral realizada en la mina Cobre Panamá culminará a finales de mayo, y que será el presidente de la República, José Raúl Mulino, quien tomará las decisiones correspondientes una vez se analicen los resultados.

Moltó explicó que, siguiendo las instrucciones del mandatario, se aprobó un plan de gestión segura que permitió conservar ambientalmente el área y retirar productos que podían causar daños, en coordinación con el Ministerio de Ambiente.

“Se ha hecho ya una auditoría integral que ha publicado su sexto informe y se están esperando los últimos resultados para entonces tomar posiciones”, señaló.

El ministro reiteró que el proceso se mantiene en curso y que las decisiones del Ejecutivo dependerán de los hallazgos finales.

“Seguimos en la auditoría integral y cuando eso finalice el gobierno tomará decisiones al respecto. Eso fue lo que dijo el presidente y eso es lo que estamos haciendo”, comentó.

La auditoría integral, realizada por SGS Panamá Control Services, se encuentra actualmente en una fase de análisis detallado, integración y validación cruzada de la información, por lo que los hallazgos preliminares identificados continúan en proceso de verificación técnica y documental.

Una vez concluidas las etapas de contraste y validación técnica, los resultados consolidados serán presentados en el informe final de la auditoría. Este documento recogerá las conclusiones derivadas del análisis técnico realizado durante el proceso.

El informe final permitirá evaluar el desempeño ambiental del proyecto auditado, a partir de la revisión de los compromisos establecidos y la información verificada por el equipo auditor.