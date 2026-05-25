¡Alerta sanitaria! : Minsa advierte no usar productos de Cosmetic Plus

El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, informó este lunes 25 de mayo sobre el cierre temporal y la suspensión de la licencia de operación del establecimiento Cosmetic Plus, S.A., ubicado en el corregimiento de Tocumen, ciudad de Panamá.

La medida responde a las acciones de vigilancia y control sanitario que desarrolla la institución con el objetivo de proteger la salud y seguridad de la población.

El Minsa exhortó a la ciudadanía a abstenerse de adquirir o utilizar productos fabricados, distribuidos o comercializados por este establecimiento mientras se mantengan vigentes las medidas administrativas.

Asimismo, la entidad recordó a la población la importancia de comprar productos únicamente en locales debidamente autorizados.

Con esta acción, el Ministerio busca garantizar que los consumidores tengan acceso a productos seguros y que se respete la legislación vigente en materia de salud pública.