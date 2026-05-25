Las 5 claves de Panamá y el mundo | 25 de mayo

La agenda informativa de Panamá y el mundo arranca cargada de acontecimientos este lunes 25 de mayo, con temas que abarcan política, salud, deportes y actualidad internacional.

-La líder opositora venezolana María Corina Machado ya se encuentra en el Palacio de Las Garzas, donde sostendrá una reunión con el presidente José Raúl Mulino, como parte de la gira que desarrolla en Panamá.

-El presidente del Movimiento Otro Camino (MOCA), Ricardo Lombana, aseguró que no cerraría la puerta a una conversación con el expresidente Ricardo Martinelli, en medio del debate sobre posibles alianzas políticas de cara a las elecciones de 2029.

-El Ministerio de Salud (Minsa), a través de su informe epidemiológico, reveló que Panamá acumula 2,468 casos de dengue durante 2026, además de siete defunciones registradas hasta la fecha.

-La lesión del futbolista panameño Adalberto Carrasquilla durante la final del Clausura 2026 entre Pumas y Cruz Azul generó preocupación en Panamá, debido a la cercanía del Mundial 2026.

-El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, inició un tratamiento preventivo de radioterapia tras ser diagnosticado con cáncer de piel en etapa temprana, según informaron médicos del Hospital Sirio-Libanés y la oficina presidencial brasileña.