Las 5 claves de Panamá y el mundo | 25 de mayo

La agenda informativa de Panamá y el mundo arranca cargada de acontecimientos este lunes 25 de mayo, con temas que abarcan política, salud, deportes y actualidad internacional.-La líder opositora venezolana <b>María Corina Machado</b> ya se encuentra en el Palacio de Las Garzas, donde sostendrá una reunión con el presidente <b>José Raúl Mulino</b>, como parte de la gira que desarrolla en Panamá.-El presidente del Movimiento Otro Camino (MOCA), <b>Ricardo Lombana</b>, aseguró que no cerraría la puerta a una conversación con el expresidente <b>Ricardo Martinelli</b>, en medio del debate sobre posibles alianzas políticas de cara a las elecciones de 2029.-El Ministerio de Salud (Minsa), a través de su informe epidemiológico, reveló que Panamá acumula <b>2,468 casos de dengue</b> durante 2026, además de <b>siete defunciones</b> registradas hasta la fecha.-La lesión del futbolista panameño <b>Adalberto Carrasquilla</b> durante la final del Clausura 2026 entre <b>Pumas y Cruz Azul</b> generó preocupación en Panamá, debido a la cercanía del Mundial 2026.-El presidente de Brasil, <b>Luiz Inácio Lula da Silva</b>, inició un tratamiento preventivo de radioterapia tras ser diagnosticado con cáncer de piel en etapa temprana, según informaron médicos del Hospital Sirio-Libanés y la oficina presidencial brasileña.