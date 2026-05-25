Alcaldía niega venta de terrenos del CEDI de Parque Lefevre tras denuncia de diputada Hernández

La Alcaldía de Panamá negó este lunes 25 de mayo que exista intención de vender los terrenos públicos donde actualmente funciona el Centro de Desarrollo Infantil (CEDI) del corregimiento de Parque Lefevre, luego de las declaraciones realizadas por la diputada de MOCA, Grace Hernández.

A través de un comunicado, el municipio calificó como “totalmente falsos” los señalamientos sobre una posible venta del terreno y aseguró que se trata de una campaña de desinformación y desprestigio contra el representante del corregimiento.

“Los terrenos del CEDI no serán vendidos”, afirmó la Alcaldía, al explicar que el uso de suelo del área solo permite edificaciones públicas destinadas a salud, educación, seguridad, servicios administrativos y actividades religiosas.

La polémica surgió luego de que Hernández publicara un mensaje en su cuenta de X en el que aseguró que el espacio “pertenece a la comunidad y a las futuras generaciones” y cuestionó el abandono de las instalaciones.

“Este terreno, que es de los niños de Panamá Viejo, me han dicho que lo quieren vender”, expresó la diputada en un video divulgado en redes sociales.

La también arquitecta sostuvo que revisó un documento elaborado por el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), en el que se recomendaban remodelaciones y adecuaciones para el uso del centro, “no su abandono”.

Además, cuestionó la presencia de una valla privada dentro de las instalaciones del plantel público y pidió a las autoridades municipales proteger los bienes del Estado.

En respuesta, la Alcaldía explicó que actualmente adelanta un proceso para construir un nuevo CEDI, debido a que los terrenos donde opera el centro fueron declarados inundables.

Según el municipio, los informes técnicos DAIM N.° 155-2025 y SINAPROC-DPM-260 concluyeron que el área “no es segura para uso infantil” y recomendaron evitar poner en riesgo la vida de los menores que reciben atención en el lugar.

Las autoridades municipales señalaron además que han sostenido reuniones con residentes y padres de familia del sector para explicar la situación y reiteraron que el objetivo es garantizar un espacio seguro para la atención infantil.