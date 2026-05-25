Alcaldía niega venta de terrenos del CEDI de Parque Lefevre tras denuncia de diputada Hernández

<b>La Alcaldía de Panamá</b> negó este lunes 25 de mayo que exista intención de vender los terrenos públicos donde actualmente funciona el <b>Centro de Desarrollo Infantil (CEDI)</b> del corregimiento de Parque Lefevre, luego de las declaraciones realizadas por la diputada de MOCA, Grace Hernández.A través de un comunicado, el municipio calificó como <i>'totalmente falsos' </i>los señalamientos sobre una posible venta del terreno y aseguró que se trata de una campaña de desinformación y desprestigio contra el representante del corregimiento.<i>'Los terrenos del CEDI no serán vendidos'</i>, afirmó la Alcaldía, al explicar que el uso de suelo del área solo permite edificaciones públicas destinadas a salud, educación, seguridad, servicios administrativos y actividades religiosas.La polémica surgió luego de que Hernández publicara un mensaje en su cuenta de X en el que aseguró que el espacio<i> 'pertenece a la comunidad y a las futuras generaciones'</i> y cuestionó el abandono de las instalaciones.<i>'Este terreno, que es de los niños de Panamá Viejo, me han dicho que lo quieren vender'</i>, expresó la diputada en un video divulgado en redes sociales.La también arquitecta sostuvo que revisó un documento elaborado por el <b>Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC)</b>, en el que se recomendaban remodelaciones y adecuaciones para el uso del centro, <i>'no su abandono'.</i>Además, cuestionó la presencia de una valla privada dentro de las instalaciones del plantel público y pidió a las autoridades municipales proteger los bienes del Estado.En respuesta, <b>la Alcaldía explicó que actualmente adelanta un proceso para construir un nuevo CEDI</b>, debido a que los terrenos donde opera el centro fueron declarados inundables.Según el municipio, los informes técnicos DAIM N.° 155-2025 y SINAPROC-DPM-260 concluyeron que el área<i> 'no es segura para uso infantil'</i> y recomendaron evitar poner en riesgo la vida de los menores que reciben atención en el lugar.Las autoridades municipales señalaron además que han sostenido reuniones con residentes y padres de familia del sector para explicar la situación y reiteraron que el objetivo es garantizar un espacio seguro para la atención infantil.