Nueva investigación federal contra Nicolás Maduro sacude su defensa en Estados Unidos y complica el caso por narcotráfico

El panorama judicial de Nicolás Maduro en Estados Unidos se vuelve cada vez más complejo. A los cargos por narcotráfico y delitos vinculados con armas que enfrenta en Nueva York, ahora se suma una nueva investigación penal impulsada por fiscales federales en Miami, en un movimiento que podría abrir otro frente de batalla para el exmandatario venezolano. Según revelaron medios estadounidenses, la Fiscalía federal de Miami lleva meses desarrollando pesquisas paralelas sobre posibles actividades ilícitas relacionadas con el círculo cercano de Maduro. Aunque todavía no se han anunciado acusaciones formales adicionales, las autoridades evalúan nuevas evidencias y posibles conexiones financieras internacionales.

Un caso que gana presión política y judicial

Las dudas sobre la solidez del proceso inicial contra Maduro y su esposa, Cilia Flores, habían comenzado a crecer en semanas recientes debido a la dificultad para sostener algunos de los delitos presentados tras su captura el pasado 3 de enero por fuerzas estadounidenses. Sin embargo, la apertura de esta nueva investigación modifica el escenario. El caso está siendo supervisado por el fiscal federal Michael Berger, especialista en procesos criminales internacionales, junto con agentes del FBI, Homeland Security Investigations y la división criminal del IRS, organismo encargado de delitos tributarios y financieros en Estados Unidos. Las autoridades buscan determinar posibles vínculos con operaciones de lavado de dinero y estructuras financieras relacionadas con funcionarios y empresarios cercanos al chavismo.

Alex Saab vuelve al centro de la polémica

La nueva ofensiva judicial coincide con la reciente deportación del empresario colombiano Alex Saab, considerado durante años uno de los principales operadores financieros del gobierno venezolano. Saab enfrenta ahora acusaciones por presuntamente participar en una red de sobornos y lavado de dinero vinculada al programa estatal de alimentos CLAP, mecanismo ampliamente cuestionado por denuncias de corrupción. De acuerdo con documentos judiciales presentados en Miami, el empresario habría conspirado para pagar sobornos a altos funcionarios venezolanos con el objetivo de obtener contratos millonarios para la importación de alimentos destinados a Venezuela. El empresario ya había pasado dos años detenido en Estados Unidos por delitos financieros tras ser extraditado desde Cabo Verde. Posteriormente fue liberado en 2023 gracias a un indulto concedido por el entonces presidente estadounidense Joe Biden como parte de un intercambio diplomático con Caracas.

Tensiones y cambios entre Washington y Caracas