120 a los 65 y otros programas sociales recibirán segundo pago en junio

El <b><a href="/tag/-/meta/mides-ministerio-de-desarrollo-social">Ministerio de Desarrollo Social (Mides)</a></b> confirmó que el segundo pago de los programas de Transferencias Monetarias Condicionadas iniciará a partir de la próxima semana.Los beneficiarios de los programas <b>120 a los 65, Red de Oportunidades, Ángel Guardián y Senapan</b> recibirán sus pagos conforme al calendario oficial divulgado por la entidad.De acuerdo con el cronograma establecido, los pagos mediante <b>Tarjeta Clave Social</b> se realizarán del <b>1 al 12 de junio de 2026</b> a nivel nacional.