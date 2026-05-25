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PANAMÁ

120 a los 65 y otros programas sociales recibirán segundo pago en junio

Beneficiarios del Mides cobrarán desde la próxima semana
Beneficiarios del Mides cobrarán desde la próxima semana Mides
Por
Emiliana Tuñón
  • 25/05/2026 11:17
Desde la próxima semana, el Mides pagará beneficios sociales a nivel nacional

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) confirmó que el segundo pago de los programas de Transferencias Monetarias Condicionadas iniciará a partir de la próxima semana.

Los beneficiarios de los programas 120 a los 65, Red de Oportunidades, Ángel Guardián y Senapan recibirán sus pagos conforme al calendario oficial divulgado por la entidad.

De acuerdo con el cronograma establecido, los pagos mediante Tarjeta Clave Social se realizarán del 1 al 12 de junio de 2026 a nivel nacional.

Mides fija pagos en áreas de difícil acceso para mediados de junio

Por otra parte, los beneficiarios que residen en áreas de difícil acceso recibirán sus desembolsos entre el 15 y el 19 de junio de 2026.

El Mides reiteró el llamado a los beneficiarios a mantenerse atentos a las fechas correspondientes y utilizar los canales oficiales de información para conocer detalles del proceso de pago.

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