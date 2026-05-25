120 a los 65 y otros programas sociales recibirán segundo pago en junio

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) confirmó que el segundo pago de los programas de Transferencias Monetarias Condicionadas iniciará a partir de la próxima semana.

Los beneficiarios de los programas 120 a los 65, Red de Oportunidades, Ángel Guardián y Senapan recibirán sus pagos conforme al calendario oficial divulgado por la entidad.

De acuerdo con el cronograma establecido, los pagos mediante Tarjeta Clave Social se realizarán del 1 al 12 de junio de 2026 a nivel nacional.