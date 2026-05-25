CSS pone fecha límite: asegurados tienen hasta agosto para decidir cambio en sistema de pensiones

Miles de asegurados de la Caja de Seguro Social (CSS) deberán tomar una decisión que podría influir directamente en el monto de su futura jubilación.

El director de Finanzas de la CSS, César Herrera para TVN Canal 2 recordó que los trabajadores que tienen la opción de cambiarse de sistema de pensiones cuentan con una fecha límite para realizar el proceso y recomendó revisar la información con tiempo antes de tomar una decisión definitiva.

La fecha establecida es el 18 de agosto de 2026, día en que vence el plazo para que los asegurados elegibles definan si permanecen en su sistema actual o migran al nuevo esquema contemplado dentro de las reformas aprobadas para la CSS.

Las autoridades han advertido que esta elección es importante porque tendrá un impacto directo en el ingreso que recibirá cada trabajador durante su etapa de jubilación.

Para facilitar este proceso, la CSS puso a disposición la herramienta digital “Mi Retiro Seguro”, disponible dentro de la plataforma “Mi Caja Digital”, que permite a los usuarios revisar su historial de aportes, verificar salarios reportados y proyectar el monto estimado de la futura pensión.

La institución ha manifestado preocupación porque una parte importante de los asegurados todavía no ha revisado sus datos.

Errores relacionados con cuotas, períodos laborados o salarios registrados podrían afectar el cálculo final de la pensión, por lo que se recomienda validar toda la información antes de que expire el plazo.

Las autoridades también han explicado que la decisión no es igual para todos los trabajadores, ya que aspectos como la edad, el salario y los años cotizados pueden influir en cuál sistema podría resultar más conveniente para cada persona.

Por ello, insistieron en que los asegurados analicen cuidadosamente su situación antes de realizar cualquier cambio.