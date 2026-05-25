Paloma Valencia y María Corina Machado se reúnen en Panamá: llaman a defender la democracia de Colombia

La candidata presidencial colombiana, Paloma Valencia sostuvo una reunión en Panamá con la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, en un encuentro en el que también participó María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay.

La reunión se llevó a cabo a pocos días de las elecciones presidenciales en Colombia y estuvo centrada en la defensa de la democracia, las libertades y el futuro político de ambos países.

Al término del encuentro, Valencia destacó el liderazgo de Machado y aseguró que representa un símbolo de resistencia democrática en América Latina.

“Pocas veces tiene uno un honor tan grande como estar parado al lado de una heroína que ha hecho tanto por la democracia y la libertad en Latinoamérica. María Corina es el símbolo de la resiliencia, es el símbolo de la capacidad, pero sobre todo es el símbolo de la mujer líder”, afirmó la candidata del Centro Democrático.

Valencia sostuvo además que uno de sus principales objetivos es impedir que Colombia atraviese una crisis similar a la venezolana.

“No vamos a caer en el abismo hondo por el que se fue Venezuela, vamos a luchar por nuestra democracia y por nuestra libertad”, expresó.

A través de su cuenta en X, la aspirante presidencial señaló que Machado “le ha enseñado al mundo cómo se enfrenta una dictadura sin rendirse jamás” y aseguró que “la libertad no se negocia ni se entrega”.

En la publicación también resaltó la presencia de María Claudia Tarazona, a quien describió como una figura de “fuerza, memoria y compromiso con la Colombia que Miguel soñó”.

Por su parte, Tarazona aseguró que Miguel Uribe Turbay soñaba con conocer a María Corina Machado y destacó el papel de ambas dirigentes como mujeres capaces de transformar sus países.

“Me uno a ellas con toda la convicción y con la certeza de que no vamos a dejar que el destino de Colombia caiga en lo que cayó Venezuela”, manifestó.

Durante el encuentro, María Corina Machado envió además un mensaje a los ciudadanos colombianos de cara a las elecciones presidenciales y aseguró que el momento político actual será decisivo para el futuro de la región.

“Sabemos que los destinos de nuestras naciones están absolutamente unidos. Nos une el pasado, el presente y también el futuro”, afirmó la dirigente venezolana.

Machado también llamó a los colombianos a ejercer su derecho al voto “con conciencia histórica, responsabilidad y profundo amor hacia su país y hacia su familia”.

La líder opositora sostuvo que la lucha democrática que enfrentan tanto Venezuela como Colombia busca garantizar oportunidades, paz y respeto a la ley para las nuevas generaciones.

El encuentro entre Valencia, Machado y Tarazona se produjo en medio de la recta final de la campaña presidencial colombiana y en un contexto regional marcado por debates sobre democracia, gobernabilidad y libertades políticas en América Latina.