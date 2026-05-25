Paloma Valencia y María Corina Machado se reúnen en Panamá: llaman a defender la democracia de Colombia

<b>La candidata presidencial colombiana, Paloma Valencia</b> sostuvo una reunión en <b>Panamá</b> con la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, <b>María Corina Machado</b>, en un encuentro en el que también participó María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay.La reunión se llevó a cabo a pocos días de las elecciones presidenciales en Colombia y estuvo centrada en la defensa de la democracia, las libertades y el futuro político de ambos países.Al término del encuentro, Valencia destacó el liderazgo de Machado y aseguró que representa un símbolo de resistencia democrática en América Latina.<i><b>'Pocas veces tiene uno un honor tan grande como estar parado al lado de una heroína que ha hecho tanto por la democracia y la libertad en Latinoamérica. María Corina es el símbolo de la resiliencia, es el símbolo de la capacidad, pero sobre todo es el símbolo de la mujer líder'</b></i>, afirmó la candidata del Centro Democrático.Valencia sostuvo además que uno de sus principales objetivos es impedir que Colombia atraviese una crisis similar a la venezolana.<i>'</i><i><b>No vamos a caer en el abismo hondo por el que se fue Venezuela, vamos a luchar por nuestra democracia y por nuestra libertad'</b></i><b>,</b> expresó.A través de su cuenta en X, la aspirante presidencial señaló que Machado <i><b>'le ha enseñado al mundo cómo se enfrenta una dictadura sin rendirse jamás'</b></i><b> y aseguró que</b><i><b> 'la libertad no se negocia ni se entrega'.</b></i>En la publicación también resaltó la presencia de María Claudia Tarazona, a quien describió como una figura de <i>'fuerza, memoria y compromiso con la Colombia que Miguel soñó'.</i>Por su parte, Tarazona aseguró que Miguel Uribe Turbay soñaba con conocer a María Corina Machado y destacó el papel de ambas dirigentes como mujeres capaces de transformar sus países.<i><b>'Me uno a ellas con toda la convicción y con la certeza de que no vamos a dejar que el destino de Colombia caiga en lo que cayó Venezuela'</b></i><b>,</b> manifestó.Durante el encuentro, María Corina Machado envió además un mensaje a los ciudadanos colombianos de cara a las elecciones presidenciales y aseguró que el momento político actual será decisivo para el futuro de la región.<i>'Sabemos que los destinos de nuestras naciones están absolutamente unidos. Nos une el pasado, el presente y también el futuro'</i>, afirmó la dirigente venezolana.Machado también llamó a los colombianos a ejercer su derecho al voto <i>'con conciencia histórica, responsabilidad y profundo amor hacia su país y hacia su familia'.</i>La líder opositora sostuvo que la lucha democrática que enfrentan tanto Venezuela como Colombia busca garantizar oportunidades, paz y respeto a la ley para las nuevas generaciones.El encuentro entre Valencia, Machado y Tarazona se produjo en medio de la recta final de la campaña presidencial colombiana y en un contexto regional marcado por debates sobre democracia, gobernabilidad y libertades políticas en América Latina.