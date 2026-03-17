A un año de la Ley No. 462, director de la CSS afirma que evitó el colapso del sistema de pensiones

A un año de la aprobación de la Ley No. 462, que reformó el sistema de la Caja de Seguro Social (CSS), el director de la institución, Dino Mon, aseguró que la normativa ha permitido estabilizar el pago de pensiones y encaminar cambios estructurales en el modelo de jubilación del país.

Durante una entrevista realizada en la edición matutina de TVN Noticias, Mon afirmó que uno de los principales resultados de la reforma es que las pensiones se están pagando puntualmente, algo que, según indicó, no estaba garantizado antes de la aprobación de la ley.

“Las pensiones se están pagando puntualmente y a tiempo. Un programa que estaba a punto de colapsar, si no es que ya había colapsado. Realmente se ve una recuperación importante, el gobierno cumpliendo con todos y cada uno de los puntos que fueron estipulados en la ley, con una transferencia al programa Invalidez, Vejez y Muerte de los $960 millones, los primeros $960 millones, lo que ha permitido indudablemente inyectar salud al sistema de pensiones y poder efectivamente pagar todos sus compromisos”, sostuvo.

El funcionario explicó que la recuperación del sistema ha sido posible, en parte, por la transferencia de 960 millones de dólares del Estado al programa de pensiones, recursos contemplados dentro de las medidas establecidas en la Ley No. 462.

Según el director de la CSS, esta inyección financiera permitió “darle salud al sistema” y garantizar el cumplimiento de los compromisos con jubilados y pensionados. Mon también destacó que la reforma eliminó la lógica del antiguo sistema de reparto, que dependía de la relación entre trabajadores activos y jubilados.

De acuerdo con el funcionario, la CSS enfrentaba una desproporción demográfica, con una relación cercana a cinco jubilados por cada dos cotizantes, lo que hacía insostenible el modelo anterior.

“Nosotros obviamente tenemos una relación y esa es una relación que la Ley No. 462 ya borró del mapa”, señaló.

“Tenemos poblaciones que van envejeciendo rápidamente y tenemos poblaciones activas que tampoco tienen el nivel de reemplazo para estos, digamos, personas retiradas y eso ya no permite que esa, digamos, solidaridad dentro de la pirámide poblacional permita que este tipo de programa que habíamos dicho de reparto o de beneficio definido se pueda mantener en el tiempo” añadió.

En su lugar, el nuevo esquema promueve un modelo basado en el ahorro previsional, en el que cada trabajador acumula recursos para su propia jubilación.

Mon indicó que este sistema permitirá que las nuevas generaciones se jubilen con reglas más claras y con mayor previsibilidad sobre el monto de sus pensiones. “Ahorita lo que propone la nueva Ley No. 462 es el ahorro, el ahorro previsional que permita que cada panameño con una buena rentabilidad de esos ahorros y una constante cotización obviamente alcance los niveles adecuados para que cada uno obtenga el nivel de jubilación que se requiere”, dijo.

El director de la CSS recordó que los trabajadores deben tomar una decisión sobre su sistema de jubilación antes del 18 de agosto, utilizando la plataforma digital Mi Caja Digital, que permite simular cómo se comportará su futura pensión.

Mon también señaló que la sostenibilidad del sistema depende en gran medida del empleo formal.

En ese sentido, explicó que en 2025 se registró una disminución de alrededor de 6 mil cotizantes, vinculada a conflictos laborales y al cierre temporal de operaciones en el sector bananero.

Sin embargo, aseguró que durante 2026 se empieza a observar una recuperación del empleo con la reactivación de algunas actividades económicas. “La caja no genera empleo, la caja es el reflejo del empleo nacional”, enfatizó.

Mon sostuvo que la reforma a la Ley No. 462 no solo busca garantizar el pago de pensiones actuales, sino también asegurar la sostenibilidad del sistema de seguridad social para las futuras generaciones.