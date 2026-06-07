Las 5 noticias que debes leer hoy | 7 de junio

Río Indio y el futuro del agua en Panamá

Empresarios y expertos insistieron en la necesidad de impulsar una estrategia nacional del agua que permita garantizar la seguridad hídrica del país.

Durante un foro sobre ambiente se destacó la importancia del proyecto Río Indio como una de las iniciativas clave para asegurar el suministro de agua para millones de personas y respaldar el desarrollo económico nacional.

Kadir Barría queda fuera del Mundial 2026

La Federación Panameña de Fútbol confirmó que el delantero Kadir Barría no formará parte de la delegación que viajará al Mundial 2026.

Panamá viajará con los 26 convocados oficiales y contará con John Gunn y Víctor Griffith como jugadores reservas, una decisión que ha generado debate entre aficionados y analistas deportivos.

Accidente con unidad de MiBus deja una víctima fatal

Las autoridades iniciaron una investigación tras un accidente de tránsito que involucró a una unidad de MiBus y que dejó una persona fallecida.

Hasta el momento no se han divulgado detalles sobre la identidad de la víctima ni las circunstancias exactas del hecho.

Préstamos nuevos en la banca caen 27 %

El sistema bancario panameño registra una reducción en la colocación de nuevos créditos, reflejando una desaceleración en la entrega de financiamiento a consumidores y empresas.

El comportamiento genera preocupación por su posible impacto en la actividad económica y la inversión privada.

IMA anuncia agroferias para este 9 de junio

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) confirmó nuevas agroferias a nivel nacional para este lunes 9 de junio, ofreciendo productos de la canasta básica a precios accesibles en distintos puntos del país. La entidad publicó el calendario de sedes para beneficiar a miles de familias.