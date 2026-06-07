Kadir Barría reacciona tras quedar fuera del viaje al Mundial

Kadir Barría volvió a captar la atención de los fanáticos panameños este domingo, pocas horas después de que la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) anunciara oficialmente que el delantero no viajará a Toronto junto a la delegación que disputará la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El atacante, que pertenece al club brasileño Botafogo, compartió en sus historias de Instagram una fotografía suya tomada en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, escenario donde recientemente vivió uno de los momentos más importantes de su joven carrera al marcar con la Selección Nacional.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la canción elegida para acompañar la imagen: Gracias, de Bad Bunny.

La publicación llegó poco después de conocerse que Barría finalizó su participación en esta etapa previa al Mundial y que Panamá viajará con los 26 jugadores convocados oficialmente, además de John Gunn y Víctor Griffith como reservas.

Aunque el futbolista no escribió ningún mensaje adicional, varios seguidores interpretaron la elección de la canción como una muestra de agradecimiento hacia quienes lo han apoyado durante su camino en el fútbol.

Entre las frases más comentadas del tema se encuentran versos relacionados con la confianza en uno mismo, la perseverancia y el reconocimiento a quienes creyeron en él desde el inicio de su carrera.

La historia rápidamente comenzó a circular entre aficionados y páginas deportivas, generando reacciones de respaldo hacia el delantero, considerado una de las promesas más importantes del fútbol panameño.

Pese a no formar parte de la delegación que viajará a Canadá, Barría deja una huella en esta concentración mundialista tras haber sumado experiencia junto al grupo y anotar un recordado gol en el estadio Rommel Fernández ante República Dominicana, destacó el Fepafut.

Con apenas 18 años y una carrera que comienza, muchos consideran que el atacante todavía tendrá nuevas oportunidades para vestir la camiseta nacional en futuras competencias internacionales.