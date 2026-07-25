Dos aprehendidos tras decomiso de 240 paquetes de presunta droga al sur de Punta Coco

Agentes del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) se incautaron de 240 paquetes de presunta droga y aprehendieron a dos hombres durante una operación antidrogas realizada a 68 millas náuticas al sur de Punta Coco, en el archipiélago de Las Perlas.

Esta incautación se desarrolló como parte de la operación Escudo Protector, estrategia permanente para combatir el narcotráfico y fortalecer la seguridad en las aguas jurisdiccionales de Panamá.

Senan informó que la incautación se produjo durante labores de patrullaje marítimo, cuando sus unidades detectaron una embarcación artesanal en actitud sospechosa que transportaba la presunta sustancia ilícita.

Mientras era escoltada hacia un puerto seguro, la embarcación presentó un ingreso incontrolable de agua que comprometió su flotabilidad.

Ante la situación, los agentes priorizaron el rescate de los dos tripulantes y la preservación de la evidencia, garantizando la seguridad de los ocupantes y el aseguramiento de la carga.

En coordinación con la Fiscalía de Drogas de la provincia de Panamá, los dos aprehendidos y los indicios fueron trasladados a la Base Naval Capitán de Fragata Noel Antonio Rodríguez Justavino.

Una vez concluido el conteo, las autoridades contabilizaron 240 paquetes de presunta sustancia ilícita, cuyo contenido será determinado mediante los análisis correspondientes.

Senan destacó que, en lo que va de 2026, ha decomisado 42,222 paquetes de sustancias ilícitas en 72 operaciones desarrolladas en distintos puntos del país.