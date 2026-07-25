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Fútbol

AFA homenajea a Lionel Scaloni entre dudas sobre su continuidad

A lo largo de su ciclo al frente de la albiceleste, el director técnico interrumpió una sequía de 28 años sin títulos oficiales.
A lo largo de su ciclo al frente de la albiceleste, el director técnico interrumpió una sequía de 28 años sin títulos oficiales. AFP
Por
Flor Isaela Navarro
  • 25/07/2026 15:20
La AFA publicó un video de homenaje a Lionel Scaloni mientras la dirigencia busca asegurar su permanencia ante el desgaste del entrenador.

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La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) difundió este sábado un video institucional de homenaje al entrenador Lionel Scaloni en sus plataformas digitales oficiales para repasar los hitos alcanzados durante su gestión en el seleccionado nacional mientras la directiva evalúa las condiciones logísticas para asegurar la permanencia del técnico antes de la próxima fecha eliminatoria.

De acuerdo con la publicación oficial y el reporte del portal LU17, el contenido audiovisual repasa el proceso iniciado en 2018 por el estratega santafesino, una etapa estadística caracterizada por un balance de 57 victorias, 16 empates y seis derrotas en 79 compromisos disputados.

Por su parte, la difusión de la pieza en los canales de la entidad busca brindar un respaldo público al cuerpo técnico en medio de las negociaciones que mantiene el presidente federativo Claudio “Chiqui” Tapia con el entorno del DT antes de presentar la lista oficial de convocados.

Razones del desgaste y desacuerdos con la dirigencia

En relación con los motivos que llevaron al seleccionador a poner en duda su permanencia, la incertidumbre surgió a partir del agotamiento físico y mental manifestado por el propio entrenador tras la alta exigencia del calendario, sumado a discrepancias operativas con la dirigencia relativas a la organización logística de las concentraciones, la planificación de las giras internacionales y la demora en la liquidación de incentivos económicos para su equipo de trabajo.

El legado deportivo de la era Scaloni

A lo largo de su ciclo al frente de la albiceleste, el director técnico interrumpió una sequía de 28 años sin títulos oficiales para el país.

Conquistó de manera consecutiva la Copa América 2021 en Brasil, la Finalissima 2022 ante Italia en Wembley, la Copa Mundial de Catar 2022 frente a Francia y la Copa América 2024 en Estados Unidos, construyendo además un registro histórico de 36 partidos invicto que posicionó a la selección en la cima del ranking mundial de la FIFA.

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