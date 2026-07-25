AFA homenajea a Lionel Scaloni entre dudas sobre su continuidad

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) difundió este sábado un video institucional de homenaje al entrenador Lionel Scaloni en sus plataformas digitales oficiales para repasar los hitos alcanzados durante su gestión en el seleccionado nacional mientras la directiva evalúa las condiciones logísticas para asegurar la permanencia del técnico antes de la próxima fecha eliminatoria.

De acuerdo con la publicación oficial y el reporte del portal LU17, el contenido audiovisual repasa el proceso iniciado en 2018 por el estratega santafesino, una etapa estadística caracterizada por un balance de 57 victorias, 16 empates y seis derrotas en 79 compromisos disputados.

Por su parte, la difusión de la pieza en los canales de la entidad busca brindar un respaldo público al cuerpo técnico en medio de las negociaciones que mantiene el presidente federativo Claudio “Chiqui” Tapia con el entorno del DT antes de presentar la lista oficial de convocados.