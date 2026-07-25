AFA homenajea a Lionel Scaloni entre dudas sobre su continuidad

A lo largo de su ciclo al frente de la albiceleste, el director técnico <b>interrumpió una sequía de 28 años</b> sin títulos oficiales para el país.Conquistó de manera consecutiva la <a href="/tag/-/meta/copa-america">Copa América 2021</a><b> </b>en Brasil, la <a href="/tag/-/meta/finalissima">Finalissima 2022</a> ante Italia en Wembley, la <a href="/tag/-/meta/mundial-de-catar-2022">Copa Mundial de Catar 2022</a> frente a Francia y la<b> Copa América 2024</b> en Estados Unidos, construyendo además un <b>registro histórico de 36 partidos</b> invicto que posicionó a la selección en la <a href="/tag/-/meta/ranking-fifa">cima del ranking mundial de la FIFA.</a>