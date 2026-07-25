‘Es cada vez más difícil’: Franco Colapinto saldrá 13° en Hungría

El piloto argentino de la escudería Alpine, Franco Colapinto iniciará en la decimotercera posición el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 en el circuito de Hungaroring tras marcar un tiempo de 1:19,027 en la segunda etapa clasificatoria este sábado 25 de julio, luego de sufrir su segundo choque en la segunda jornada de entrenamientos libres en el trazado magiar.

Tras protagonizar este segundo incidente en la pista, el corredor explicó ante los medios acreditados que “es cada vez más difícil manejar estos autos” debido a las bruscas variaciones en el agarre del asfalto y a la complejidad técnica que presenta la puesta a punto del monoplaza.

Asimismo, al evaluar el balance general de las sesiones de ensayo sobre el trazado magiar, el deportista reconoció abiertamente ante la prensa que “no fue un buen día ni un comienzo ideal” para el equipo tras perder un tiempo valioso en boxes y limitar la recopilación de datos técnicos.

De acuerdo con las coberturas informativas de las cadena deportiva ESPN, el automovilista avanzó en la primera ronda eliminatoria en la casilla 14 con un registro de 1:19,771 sobre la pista de 4,381 metros de longitud para posteriormente reducir su marca en más de siete décimas durante la Q2 y finalizar a solo 183 milésimas de su compañero Pierre Gasly.

En cuanto a los antecedentes del fin de semana, la escudería francesa debió reorganizar el trabajo en el garaje tras ceder la primera práctica al estonio Paul Aron para cumplir la norma sobre pilotos novatos y afrontar las reparaciones derivadas del primer impacto contra la barrera de contención registrado el viernes.

Por último, este resultado situará al vehículo número 43 en la séptima fila de la grilla de salida para la carrera dominical de este 26 de julio de 70 vueltas, donde los ingenieros enfocarán el análisis de la telemetría en el rendimiento de la estrategia de paradas y la gestión del desgaste de los neumáticos.