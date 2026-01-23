Franco Colapinto: ‘Con la nueva reglamentación los monoplazas serán más difíciles de conducir’

El piloto argentino del equipo BWT Alpine, Franco Colapinto, reconoció que con la nueva reglamentación que está temporada se implementará en la Fórmula Uno los monoplazas “serán más difíciles” de conducir, por lo que una de las claves será “adaptarse más rápido” a los cambios que se han introducido.

El corredor de Pilar (provincia de Buenos Aires) explicó sus sensaciones antes del inicio de la temporada en la presentación oficial del monoplaza para 2026, el A526, que la escudería francesa ha ofrecido a bordo de un crucero amarrado en el Puerto de Barcelona.

El equipo se implicó “mucho” en el desarrollo del A526En declaraciones a los medios de comunicación que acudieron al acto, Colapinto comentó que la escuadra se implicó “mucho” en el desarrollo del coche para este curso, en el que Alpine ha cambiado los motores de Renault por los de Mercedes.

“Es un año importante para todos. Estamos muy motivados y con muchas ganas de arrancar. Cuando ves el coche, se ven un poco las lágrimas de todos, porque hay mucho trabajo atrás”, reflexionó.

Con todo, no se atreve el piloto argentino, de 22 años, en fijar demasiados objetivos, pues con el cambio de reglamentación los monoplazas son nuevos y será necesario “esperar un poco para entender un poco más el auto y entender en qué hay que mejorar”.

El reto del nuevo reglamento

La nueva regulación permitirá contar con monoplazas más ligeros, más estrechos y con una mayor potencia eléctrica, lo que hará desaparecer el DRS para dar la bienvenida a un sistema aerodinámico denominado ’manual override’ que permitirá que el coche perseguidor tenga hasta 350 kw de potencia extra para intentar adelantar.

“Son autos nuevos con muchos problemas. Ojalá podamos adaptarnos rápido y entender rápido en lo que hay que trabajar”, indicó Colapinto, quien espera seguir descubriendo detalles del monoplaza una vez lo conduzca en un circuito, pues hasta la fecha sólo ha entrenado con un simulador.

Por ello, insistió en ir “paso a paso” y centrarse en el trabajo del equipo para “luego ver qué pasa” con los rivales: “Es importante que todo funcione bien y trabajar en nosotros mismos”.

El objetivo de “seguir creciendo” como piloto

Este año será la primera vez que Colapinto inicie la temporada como uno de los pilotos titulares de una escudería de la Fórmula Uno. El joven piloto argentino debutó en la categoría reina en 2024, en el Gran Premio de Italia disputado en Monza, donde afrontó la primera de sus nueve carreras con Williams, las últimas nueve de ese Mundial.

Con la marca inglesa, logró cinco puntos en nueve carreras después de acabar octavo y décimo en los Grandes Premios de Azerbaiyán y Estados Unidos, respectivamente.

La pasada temporada se subió al Alpine, en sustitución del australiano Jack Doohan, a partir del séptimo Gran Premio, el de Emilia-Romagna, en el circuito italiano de Imola. Su mejor resultado fue el undécimo puesto que logró el pasado 31 de agosto en el trazado de Zandvoort, sede del Gran Premio de Países Bajos.

El Alpine acabó último en la clasificación del Mundial de constructores, con 22 puntos, todos ellos conseguidos por el compañero de Colapinto, el francés Pierre Gasly.

El argentino quiere “seguir creciendo como piloto” en un año en el que será la primera vez que inicie una temporada como titular de una escudería de la F1. “Es un año en el que se empieza de cero, con un equipo que ha trabajado mucho para tener un buen año”, añadió.

Briatore le pide mejorar en las tandas de clasificación

Uno de los valedores del argentino es Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, quien elogió su talento, especialmente durante las carreras, y le instó a mejorar sus prestaciones en las tandas de clasificación.

“El problema de Franco (Colapinto) son las tandas de clasificación, ya que durante la carrera es muy competitivo. Ahora está cambiando, es más maduro, porque ya no es un chico. Ahora es más agresivo y más fuerte. Creo que es competitivo, pero debe concentrarse en las tandas de clasificación”, argumentó el ejecutivo italiano.