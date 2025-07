Valtteri Bottas suena como compañero de Checo Pérez en Cadillac

Pasado el meridiano de la actual temporada de la Fórmula 1 (F1), continúan las dudas sobre quiénes ocuparán los dos asientos que tendrá la nueva escudería de Cadillac en el paddock el próximo año.

Muchos nombres han sonado para el equipo estadounidense, siendo el de Sergio Checo Pérez el que más eco ha hecho, sin embargo, ahora hay otro candidato que podría llegar a Cadillac y ese es el de Valtteri Bottas, actual piloto de reserva de Mercedes.

Diferentes medios han colocado al finlandés como dupla del mexicano, esto luego de una entrevista del piloto de reserva de Mercedes a FOX Sports, previo al Gran Premio de Hungría que se llevará a cabo este domingo 2 de agosto.

Bottas se deshizo de elogios sobre Pérez y admitió que no tendría problemas en hacer dupla con él, sin embargo no precisó que podría hacerlo en Cadillac. “¿Por qué no? Nunca he tenido problemas con nadie y él me parece un buen tipo”, lanzó el finlandés.

En esa misma línea, el experimentado corredor dijo que Pérez tiene todo para volver a correr en el máximo circuito de automovilismo. “Es evidente que ha tenido una gran carrera, muchos podios y victorias, mucho éxito”, declaró Bottas.

También lamentó mucho de cómo se dio su salida de Red Bull esta campaña y atribuyó a que el monoplaza tuvo mucho que ver en la decisión de la escudería de bebidas energéticas de prescindir del mexicano.

“Es evidente que [Checo Pérez] tuvo dificultades con Max, pero parece que todo el mundo tiene dificultades con ese coche. Al final creo que hizo su trabajo y debe estar orgulloso”, resaltó el corredor de 35 años.

El expiloto de Williams y Alpha Romeo/Sauber también ha sido relacionado con la escudería de Alpine, en la que actualmente corren Franco Colapinto y Pierre Gasly. Sobre esto, Bottas recalcó que en este momento se mantiene como piloto de reserva, pero que está listo para el saltó al paddock.

“En este momento no se puede saber, sigo como reserva para tres equipos y nunca se sabe cómo pueden cambiar las cosas, así que, en cualquier caso, estoy listo y preparado para entrar en cualquier momento. Tengo que pensar sobre qué será lo mejor para mí a largo plazo; así que, por mientras, me mantendré aquí”, expuso Bottas.

Fue interrogado sobre la posibilidad de probar otras categorías diferente a la F1, a lo que Bottas aseguró que “estoy con la mente abierta, lo único que tengo seguro es que quiero seguir corriendo por un tiempo más, y aunque estoy abierto a todo, la Fórmula 1 es mi prioridad y me encantaría volver”.

En el pasado, antes de ser piloto suplente, Bottas tuvo un glorioso paso por Mercedes cuando corrió por primera vez con la escudería entre 2017 y 2021. Aunque no consiguió el Campeonato de Pilotos, logró 10 victorias y 67 podios.

Recordar que la F1 atravesará un año importante de transición. Para el 2026 se esperan cambios como la introducción de monoplazas más pequeños y ligeros que estarán impulsados por motores híbridos.