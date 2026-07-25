Polémica con Rosalía en Argentina: una publicación desata críticas en redes sociales

La cantante española Rosalía enfrenta una ola de críticas en Argentina luego de una publicación en redes sociales que fue interpretada por muchos usuarios como una referencia burlona a la derrota de la selección albiceleste en la final del Mundial Norteamérica 2026.

El conflicto comenzó cuando la artista compartió en TikTok un video de la actriz Mia Khalifa celebrando el triunfo de España sobre Argentina, acompañado por la frase “Cómo suena la vida ahora que las perlas han sido derrotadas”, mientras sonaba su propia canción “La Perla”.

La publicación generó una fuerte reacción entre seguidores argentinos, quienes expresaron su descontento en redes sociales. El término “perla”, utilizado en España como una expresión coloquial para describir a alguien problemático o conflictivo, fue considerado ofensivo por parte del público que vinculó el mensaje con la derrota de la selección argentina.

Ante la controversia, Rosalía decidió eliminar el contenido y posteriormente publicó un mensaje de disculpa en Instagram. La cantante afirmó que compartió el video sin haber leído el texto que lo acompañaba y aseguró que mantiene un vínculo de cariño con Argentina.

“Solo tengo amor por Argentina”, expresó la artista en su mensaje, con el objetivo de aclarar la situación y responder a las críticas surgidas tras la publicación.