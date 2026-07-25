  1. Inicio
  2. >  Vida y cultura
  3. >  Farándula
Farándula

Polémica con Rosalía en Argentina: una publicación desata críticas en redes sociales

Rosalía genera polémica en Argentina tras publicación sobre la final del Mundial
Rosalía genera polémica en Argentina tras publicación sobre la final del Mundial EFE | Marta Pérez
Por
Emiliana Tuñón
  • 25/07/2026 11:54
Una publicación de Rosalía sobre el triunfo de España en el Mundial generó polémica entre sus seguidores argentinos.

Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.

Agrega La Estrella en Google ↗️

La cantante española Rosalía enfrenta una ola de críticas en Argentina luego de una publicación en redes sociales que fue interpretada por muchos usuarios como una referencia burlona a la derrota de la selección albiceleste en la final del Mundial Norteamérica 2026.

El conflicto comenzó cuando la artista compartió en TikTok un video de la actriz Mia Khalifa celebrando el triunfo de España sobre Argentina, acompañado por la frase “Cómo suena la vida ahora que las perlas han sido derrotadas”, mientras sonaba su propia canción “La Perla”.

La publicación generó una fuerte reacción entre seguidores argentinos, quienes expresaron su descontento en redes sociales. El término “perla”, utilizado en España como una expresión coloquial para describir a alguien problemático o conflictivo, fue considerado ofensivo por parte del público que vinculó el mensaje con la derrota de la selección argentina.

Ante la controversia, Rosalía decidió eliminar el contenido y posteriormente publicó un mensaje de disculpa en Instagram. La cantante afirmó que compartió el video sin haber leído el texto que lo acompañaba y aseguró que mantiene un vínculo de cariño con Argentina.

“Solo tengo amor por Argentina”, expresó la artista en su mensaje, con el objetivo de aclarar la situación y responder a las críticas surgidas tras la publicación.

Cancelan homenaje a Rosalía en Córdoba tras polémica antes de sus conciertos en Argentina

La polémica también provocó la cancelación de un concierto sinfónico en homenaje a Rosalía que estaba previsto para realizarse en un museo de la provincia de Córdoba. Los organizadores indicaron que recibieron numerosos mensajes de rechazo tras la controversia.

El episodio ocurre a pocos días de que la cantante inicie sus presentaciones del “Lux Tour” en Buenos Aires. Rosalía tiene programados cuatro conciertos en el Movistar Arena a partir del 1 de agosto, todos con localidades agotadas.

Aunque algunos usuarios han solicitado la devolución de entradas y han manifestado su intención de no asistir a los conciertos, representantes de la organización señalaron que los pedidos de reembolso son mínimos en comparación con la cantidad total de boletos vendidos, que rondaría los 50 mil accesos.

VIDEOS

Israel regala a EE UU su nueva embajada en Jerusalén sobre tierra de familias palestinas
Trabajos llevados a cabo en los terrenos de Jerusalén Oeste que EE.UU. ha arrendado por un dólar y durante 99 años a Israel para construir su nueva embajada, aunque la parcela perteneció hasta 1950 a diecinueve familias palestinas expulsadas de la zona. EFE/Guillermo Azábal
Trabajos llevados a cabo en los terrenos de Jerusalén Oeste que EE.UU. ha arrendado por un dólar y durante 99 años a Israel para construir su nueva embajada, aunque la parcela perteneció hasta 1950 a diecinueve familias palestinas expulsadas de la zona. EFE/Guillermo Azábal ( Guillermo Azábal / EFE )

Estados Unidos ha arrendado por un dólar y durante 99 años a Israel el terreno para su nueva embajada en Jerusalén Oeste, pero esa parcela perteneció hasta...

Lo Nuevo