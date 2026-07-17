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España vs. Argentina: el Museo del Prado y el MALBA trasladan la final del Mundial al arte

Ambos museos se enzarzaron en una batalla cultural en las redes sociales.
Ambos museos se enzarzaron en una batalla cultural en las redes sociales. Tomado de Instagram
Por
José Vilar
  • 17/07/2026 18:19
El Museo del Prado y el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) protagonizaron un creativo intercambio en redes sociales al utilizar obras de grandes artistas para explicar por qué España y Argentina llegaron a la final del Mundial 2026, un duelo que culminó con un homenaje del museo argentino a Lionel Messi

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El partido de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina no solo se disputa en la cancha, sino también en el terreno del arte contemporáneo. Así lo demostraron el Museo del Prado y el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), que protagonizaron un ingenioso intercambio en redes sociales.

10 palabras que explican por qué España está en la final del Mundial de fútbol 2026”, publicó el Museo del Prado, acompañando el mensaje con obras de El Greco, Francisco de Goya, Diego Velázquez y El Bosco para representar los conceptos de humildad, ilusión, motivación, armonía, esfuerzo, estrategia, lucha, superación, camaradería y prudencia.

España vs. Argentina: el Museo del Prado y el MALBA trasladan la final del Mundial al arte

El MALBA respondió con una publicación bajo la misma premisa: “10 palabras que explican por qué Argentina está en la final del Mundial 2026”. En esta ocasión, el museo argentino recurrió a las palabras aguante, mística, corazón, amistad, pueblo, memoria, coraje, ritmo y locura, ilustradas con obras de artistas como Antonio Berni, Emilio Pettoruti, Pablo Suárez y Marcos López.

España vs. Argentina: el Museo del Prado y el MALBA trasladan la final del Mundial al arte

Como broche final del intercambio, el MALBA cerró su publicación con una fotografía de Lionel Messi, en un guiño al capitán de la selección argentina y una de las principales figuras del fútbol mundial.

España vs. Argentina: el Museo del Prado y el MALBA trasladan la final del Mundial al arte
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