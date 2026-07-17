España vs. Argentina: el Museo del Prado y el MALBA trasladan la final del Mundial al arte

El <b>partido de la final del <a href="/tag/-/meta/mundial-2026">Mundial 2026</a> entre <a href="/tag/-/meta/espana">España </a>y <a href="/tag/-/meta/argentina">Argentina</a></b> no solo se disputa en la cancha, sino también en el terreno del <b>arte contemporáneo</b>. Así lo demostraron el <b>Museo del Prado</b> y el <b>Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA)</b>, que protagonizaron un ingenioso intercambio en redes sociales.'<b>10 palabras que explican por qué España está en la final del Mundial de fútbol 2026</b>', publicó el <b>Museo del Prado</b>, acompañando el mensaje con obras de <b>El Greco, Francisco de Goya, Diego Velázquez y El Bosco</b> para representar los conceptos de <b>humildad, ilusión, motivación, armonía, esfuerzo, estrategia, lucha, superación, camaradería y prudencia</b>.