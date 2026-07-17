España vs. Argentina: el Museo del Prado y el MALBA trasladan la final del Mundial al arte

El partido de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina no solo se disputa en la cancha, sino también en el terreno del arte contemporáneo. Así lo demostraron el Museo del Prado y el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), que protagonizaron un ingenioso intercambio en redes sociales.

”10 palabras que explican por qué España está en la final del Mundial de fútbol 2026”, publicó el Museo del Prado, acompañando el mensaje con obras de El Greco, Francisco de Goya, Diego Velázquez y El Bosco para representar los conceptos de humildad, ilusión, motivación, armonía, esfuerzo, estrategia, lucha, superación, camaradería y prudencia.