La Barqueta, Ruta del Café y Caminos de Alanje lideran avances viales

La rehabilitación de la carretera hacia playa La Barqueta, el proyecto Caminos de Alanje y la Ruta del Café forman parte de las principales obras de infraestructura vial que desarrolla el Ministerio de Obras Públicas (MOP) en la provincia de Chiriquí, donde actualmente se ejecutan 25 proyectos con distintos niveles de avance. Uno de los proyectos más adelantados corresponde a la rehabilitación de la carretera hacia playa La Barqueta, en el distrito de Alanje. La obra registra un avance del 95 % e incluye la rehabilitación de 15,96 kilómetros de vía. Además de mejorar el acceso a uno de los principales destinos turísticos del distrito, facilitará el traslado de la producción agropecuaria y beneficiará a más de 15.000 habitantes. También en Alanje, el proyecto Guásimo–Santo Tomás, que forma parte del programa Caminos de Alanje, alcanza un avance físico del 86 %. Los trabajos comprenden la rehabilitación de la carretera y la colocación de carpeta asfáltica para fortalecer la conectividad entre las comunidades y agilizar el transporte de productos agrícolas y pecuarios. La obra impactará a 4.254 residentes. Otro de los proyectos en ejecución es la rehabilitación de la vía Coquito–Querévalo, que presenta un avance del 35 % y se prepara para iniciar la colocación de la carpeta asfáltica. Según el MOP, la obra mejorará el acceso a comunidades productivas del distrito de Alanje y favorecerá a cerca de 49.700 habitantes.

En el distrito de Boquete continúan los trabajos de rehabilitación de la carretera Alto Boquete–Caldera, que incluyen la construcción de un nuevo puente sobre el río Los Valles. La infraestructura busca reforzar la conectividad y ofrecer mayor seguridad a residentes, productores y visitantes que utilizan esta ruta. La Ruta del Café, uno de los proyectos más importantes para las tierras altas chiricanas, registra un avance aproximado del 39 %. En el tramo Jaramillo Abajo–Jaramillo Arriba avanzan los trabajos de pavimentación, mientras que en Volcancito se ejecutan mejoras viales y la construcción de un muro mecánicamente estabilizado para reforzar la estabilidad de la carretera. Por su parte, en el tramo El Salto–Alto Quiel se desarrollan obras de drenaje mediante la construcción de cajones pluviales, además de trabajos de estabilización y conformación de la vía. Este proyecto beneficiará a más de 23.500 habitantes y contribuirá a mejorar el acceso a comunidades vinculadas a la actividad cafetalera y al turismo.