La Barqueta, Ruta del Café y Caminos de Alanje lideran avances viales

<b>En la ciudad de David, el MOP también contempla la construcción de una nueva rotonda en la avenida Red Gray</b>, una intervención que forma parte del programa Tapahueco y que busca optimizar la circulación vehicular y la seguridad vial en uno de los principales accesos a la capital chiricana. Asimismo, se trabaja en la habilitación de un ramal que conectará con la calle Z Sur para mejorar la movilidad en ese sector.Las obras incluyen además la construcción de un cajón pluvial en Bajo Boquete para conducir las aguas provenientes del sector de El Salto hacia el río Caldera. Con esta infraestructura se busca optimizar el sistema de drenaje y reducir el riesgo de inundaciones durante la temporada lluviosa.Los avances de estos proyectos fueron verificados durante una gira de inspección realizada por el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, quien recorrió los distritos de David, Alanje y Boquete y sostuvo encuentros con residentes, transportistas y autoridades locales para conocer sus observaciones sobre las obras en ejecución.<b>De acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas</b>, las intervenciones forman parte de la estrategia de inversión en infraestructura vial que desarrolla la institución en Chiriquí para mejorar la movilidad, fortalecer la actividad económica y facilitar la conexión entre comunidades, zonas agrícolas y destinos turísticos.