Defensa de Jurado denuncia amenazas bajo custodia y niega existencia de una organización criminal

El abogado Víctor Harding, defensor de José Miguel Jurado, uno de los imputados en el caso Pandora, denunció la tarde de este viernes 17 de julio que su cliente habría recibido amenazas mientras permanece bajo custodia policial y solicitó que las autoridades adopten las medidas necesarias para garantizar su seguridad.

Las declaraciones fueron ofrecidas luego de que una jueza de garantías ordenara la detención provisional de Jurado, quien enfrenta cargos por presuntos delitos de corrupción de servidores públicos, falsificación de documentos y delincuencia organizada.

Defensa denuncia amenazas

Harding reveló que durante la audiencia informó al tribunal sobre la situación de su defendido.

”Tenemos información de que dentro de las instalaciones ha recibido amenazas. Es una información que hacemos del conocimiento de las autoridades para que tomen las medidas correspondientes”, manifestó el abogado.

No ofreció mayores detalles sobre el origen de las supuestas amenazas.

Alegan problemas de salud

El defensor también informó que presentó documentación relacionada con el estado de salud de José Miguel Jurado.

Según explicó el abogado, la defensa solicitó que el imputado sea evaluado por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para determinar si sus condiciones médicas justifican la aplicación de una medida cautelar distinta a la detención provisional.

”El defendido tiene algunos padecimientos de salud que para nosotros es importante que el tribunal conozca y que sean evaluados por Medicina Forense”, señaló Harding.

”No existe una organización criminal”, sostiene la defensa

Respecto a la teoría del Ministerio Público, que vincula a Jurado con una presunta organización criminal dedicada al fraude de créditos fiscales en la Dirección General de Ingresos (DGI), el abogado rechazó esa versión.

Harding aseguró que la supuesta organización criminal “no existe” y sostuvo que las irregularidades investigadas corresponden a falsificaciones introducidas en la plataforma e-Tax por funcionarios de la propia institución.

”No existe esa organización. Lo que hubo fue una coincidencia en tiempo y espacio. Las falsificaciones de créditos fiscales se introducen en el sistema e-Tax y eso lo hacen funcionarios de la DGI, más nadie”, afirmó.

Defensa analiza si apelará la detención provisional

Consultado sobre una posible apelación de la medida cautelar impuesta a su cliente, Harding indicó que la decisión aún no ha sido tomada.

”Por el momento estamos analizando esa posibilidad. Todavía no hemos decidido si vamos a apelar”, concluyó.